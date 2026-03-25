Gyászol Angelina Jolie: egy szeretett családtagját veszítette el

Nemrég jelentették be a közeli barátok, hogy 86 éves korában elhunyt Angelina Jolie szeretett nagybátyja, a dalszerző Chip Taylor, a Wild Thing és más ikonikus dalok ihletője. A Grammy-díjas producer, Billy Vera egy szívszorító posztban tudatta a hírt a közösségi médiában, miután még egyszer utoljára meglátogatta a barátját.

86 éves korában elhunyt Angelina Jolie nagybátyja

Mély szomorúsággal jelentem be, hogy régi barátom és dalszerző mentorom, Chip Taylor tegnap este egy hospice kórházban elhunyt. Jó pár számot írtunk együtt: 'Make Me Belong To You' (Barbara Lewis), 'Storybook Children' (BV és Judy Clay, Nancy Sinatra); 'Papa Come Quick' (Bonnie Raitt)

- olvasható a posztban.

Chip Taylor, Songwriters Hall of Fame Member Who Wrote 'Wild Thing' and 'Angel of the Morning,' Dies at 86 https://t.co/TxF0r9brzb — Variety (@Variety) March 24, 2026

Chip Taylor mindössze két nappal azután halt meg, hogy megünnepelte a 86. születésnapját. Élete utolsó heteit egy New York-i hospice-ban töltötte. Az emléke előtt a rajongók mellett többek közt Allan Jones zenész is tisztelgett - írja a Mirror.