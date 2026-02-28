Dögösebb, mint valaha: fehérneműben mutatta meg vadító alakját az elvált magyar modell

Varga Viktória és az olasz sztárfocista, Graziano Pellé útjai 12 év után elváltak. A győri származású modell azonban nem ragadt benne a múltba: új fejezetet nyitott, és szemmel láthatóan kiegyensúlyozottabb, mint valaha. Továbbra is megállíthatatlan a modellkarrierje, most pedig egy olyan merész fotózáson állt kamera elé, amire már hosszú ideje nem volt példa: fehérneműben mutatta meg lehengerlő alakját.
A válás időszaka alaposan megviselte a magyar modellt, de mára úgy tűnik, teljesen talpra állt, és újra önmagára talált. Az utóbbi hónapokban rengeteget utazik, barátnős programokkal tölti a szabadidejét, és közben a karrierjére is maximálisan fókuszál.
A szőke szépség az új képén egyáltalán nem fogta vissza magát: egy friss fotózáson egy merész, dögös fehérneműszettben állt kamera elé, amely tökéletesen kiemelte formás alakját – a végeredmény pedig magáért beszél.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.