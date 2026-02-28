Dögösebb, mint valaha: fehérneműben mutatta meg vadító alakját az elvált magyar modell

Varga Viktória és az olasz sztárfocista, Graziano Pellé útjai 12 év után elváltak. A győri származású modell azonban nem ragadt benne a múltba: új fejezetet nyitott, és szemmel láthatóan kiegyensúlyozottabb, mint valaha. Továbbra is megállíthatatlan a modellkarrierje, most pedig egy olyan merész fotózáson állt kamera elé, amire már hosszú ideje nem volt példa: fehérneműben mutatta meg lehengerlő alakját.

Varga Viktória szexi fehérneműben pózolt / Fotó: Daniele Venturelli

Varga Viktória fehérneműre vetkőzött

A válás időszaka alaposan megviselte a magyar modellt, de mára úgy tűnik, teljesen talpra állt, és újra önmagára talált. Az utóbbi hónapokban rengeteget utazik, barátnős programokkal tölti a szabadidejét, és közben a karrierjére is maximálisan fókuszál.

A szőke szépség az új képén egyáltalán nem fogta vissza magát: egy friss fotózáson egy merész, dögös fehérneműszettben állt kamera elé, amely tökéletesen kiemelte formás alakját – a végeredmény pedig magáért beszél.