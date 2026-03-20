Gyászol Hollywood: Van Damme és Lundgren zokogva búcsúzik Chuck Norristól

Hatalmas űrt hagyott maga után a filmvilág legkeményebb embere. Chuck Norris mindössze kilenc nappal a 86. születésnapja után, március 20-án hunyt el. Bár a rajongók sokszor hitték azt, hogy a színész halhatatlan, a szervezete végül feladta a küzdelmet. Csütörtökön még kórházba szállították hirtelen romló állapota miatt, de pénteken családja körében, békésen távozott az élők sorából.

Közös fotókkal búcsúzik Chuck Norristól Jean-Claude Van Damme és Dolph Lundgren Fotó: Dan Wozniak

Van Damme gyerekkora óta felnézett Chuck Norrisra

A „spárgakirály”, Jean-Claude Van Damme három fotóval is emlékeztetett a közös pillanatokra. Az egyiken még John Travolta is feltűnik a két akciósztár mellett.

Pályám kezdete óta óriási tisztelettel néztem fel rá

– vallotta be Van Damme, akit mélyen érintett a veszteség.

A bajnok, aki példát mutatott

Dolph Lundgren is megtörten nyilatkozott. A svéd óriás szerint Norris nemcsak a filmvásznon, hanem a való életben is igazi bajnok volt. Kiemelte, hogy Norris alázata és ereje minden harcművész számára zsinórmérték marad.

Chuck Norris távozásával egy korszak zárult le Hollywoodban, de a pörgőrúgások mestere a filmjeiben és a róla készült legendás mémekben örökké velünk marad – írja a People.