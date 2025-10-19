"Ma egy testvérünket vesztettük el" – meghalt a Limp Bizkit basszusgitárosa, gyászolja a világ

Elhunyt a Limp Bizkit basszusgitárosa, Sam Rivers. A zenekar október 18-án jelentette be a 48 éves zenész halálát, az okát nem hozták nyilvánosságra.

Meghalt a Limp Bizkit basszusgitárosa, Sam Rivers Fotó: Forrás: Unsplash.com

Ma egy testvérünket vesztettük el. Egy zenésztársunkat. A szívverésünket. Sam Rivers nemcsak a basszusgitárosunk volt – ő maga volt a varázslat. Ő adta minden dalunk pulzusát, a nyugalmat a káoszban, a lelket a hangzásban. Már az első közös próbán olyan fényt és ritmust hozott, amit lehetetlen pótolni. Tehetsége természetes volt, jelenléte felejthetetlen, szíve hatalmas.

A hosszú, megható búcsúüzenetet Fred Durst énekes, John Otto dobos, Wes Borland gitáros és DJ Lethal turntablista közösen írta alá.

A Limp Bizkit basszusgitárosa alapítótag volt

Rivers a Limp Bizkit egyik alapító tagja volt, barátsága Fred Dursttel még egy eladói munka során kezdődött. A páros először a Malachi Sage nevű zenekarban játszott együtt, mielőtt 1994-ben megalapították saját bandájukat.

A Limp Bizkit olyan slágerekkel vált világhírűvé, mint a Behind Blue Eyes és a Take a Look Around, és az 1990-es, valamint 2000-es évek egyik legmeghatározóbb rockzenekarává nőtte ki magát - írja a People.

Szeretünk, Sam. Mindig velünk leszel. Nyugodj békében, testvér. A zenéd örökké él.

- zárták szívszorító üzenetüket a zenésztársak.