Alan Ritchson utcai bunyójáról előkerült egy testkamerás felvétel, így úszta meg a sztár

A Reacher sztárja brutális utcai verekedésbe keveredett szomszédjával. Alan Ritchson testkamerás felvétellel kellett, hogy bebizonyítsa ártatlanságát.

Alan Ritchson utcai verekedésbe keveredett szomszédjával, Ronnie Taylorral

Alan Ritchson bunyójáról előkerült egy testkamerás felvétel

Szinte felrobbant az internet az Alan Ritchson bunyójáról készült felvétel miatt. És bár az eredetileg nyilvánosságra hozott videón az látszik, hogy a Reacher sztárja a ludas, a most napvilágra került újabb felvétel teljesen más szemszögből világít rá a helyzetre. Alan Ritchson testkamerás felvételén ugyanis jól látható, hogy a szomszéd, Ronnie Taylor az, aki kezdi a konfliktust azzal, hogy hirtelen a színész elé áll, aminek következtében a Reacher sztárja leesik a motorjáról menet közben. A színész ezek után keményen odakiabált a férfinak.

Veszélybe sodortad a kib*szott biztonságomat, haver!

A megjegyzésre természetesen Taylor azonnal reagált.

Úgy száguldoztál ezen a kib*szott környéken, mint egy kib*szott őrült! Gyerekek is játszanak itt.

A rendőrségi dokumentumok alapján a szomszéd azt állította, hogy azért avatkozott közbe ilyen drasztikusan, mert Ritchson túl gyorsan és veszélyesen közlekedett a környékén, ezzel veszélyeztetve az ott lakók biztonságát.

Alan Ritchson utcai verekedése

Alan Ritchson botránya egy Tennessee állambeli lakóövezetben történt, ahol a Reacher sztárja motorozás közben került konfliktusba szomszédjával, Ronnie Taylorral. Az először nyilvánosságra került felvételen az volt látható, hogy a színész veszekedni kezdett a szomszédjával, olyannyira, hogy a balhé végül tettlegességig fajult: a Reacher sztárja összeverte a férfit a saját gyerekei szeme láttára. A videót látva pedig mindenki meg volt győződve arról, hogy Alan Ritchson volt az, aki túlságosan erőszakosan viselkedett, ám ezt a mostani testkamerás felvételt látva átértékelődtek a dolgok.

A rendőrség végül azt állapította meg, hogy Alan Ritchson önvédelemből cselekedett

A rendőrség nem emel vádat a Reacher sztárja ellen

A rendőrség mindegyik felvételt végignézte és úgy döntött, nem emel vádat Alan Ritchson ellen, ugyanis az összegyűjtött bizonyítékok –felvételek, beszámolók – alapján sokkal inkább az látható, hogy nem a Reacher sztárja kezdte a konfliktust, ő csak önvédelemből cselekedett. A hatóságok mindezek mellett természetesen mérlegelték a gondatlan veszélyeztetés lehetőségét is, azonban végül ezt sem állapították meg. A döntésben végül az is szerepet játszott, hogy Alan Ritchson nem kívánt feljelentést tenni a szomszéd ellen, így az ügy további jogi lépések nélkül lezárult.