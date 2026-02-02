Grammy 2026: Ők az idei Grammy-díj nyertesek – Galéria

Idén 68. alkalommal rendezték meg a Grammy-díjátadót Los Angeles-ben, a Crypto.com Arenaban. És amíg a tavalyiGrammy Kanye West botrányáról szólt leginkább, ebben az évben a fantasztikus sztárfellépők és a Grammy-díj nyertesek sokszínűsége volt az, ami kiemelkedőnek számított. Lássuk, kik lettek a Grammy 2026 nyertesei!
Grammy 2026: Ők az idei Grammy-díj nyertesek
Az idei díjátadó rengeteg izgalmas pillanatot tartogatott magában. A Grammy 2026 gálán elképesztő sztárfellépők, történelmi pillanatok és elsöprő sikerek szemtanúi lehettek a nézők. A legnagyobb várományos Kendrick Lamar volt, aki 9 jelölést is kapott. De szorosan ott volt mögötte Lady Gaga,Jack Antonoff és Cirkut is, akik mind 7-7 jelöléssel érkeztek a díjátadóra. Rajtuk kívül pedig többen is első jelöltként vettek részt, mint például Addison RAE,ROSÉ, PinkPantheress, Djo, Zach Top és Lola Young.
Két új kategória is bevezetésre került ebben az évben: az Év Legjobb borítója és a Hagyományos Country Zene Legjobb Albuma kategória. Illetve a country műfaj egyik közkedvelt kategóriáját is kettészedték, hogy minél több előadót tudjanak kiemelni ebben a stílusban is.
Történelmi pillanatokban sem volt hiány. Rosé, a Blackpink tagja ugyanis hatalmas lépést tett a K-pop műfaj érdekében. Hivatalosan is ő lett az első K-pop szólóelőadó, aki felléphetett egy Grammy-gálán.
De a legjobban idén is a Grammy-díj az Év albuma kategóriának nyertesét várták a nézők, ami most különösen izgalmas volt. Hiszen most lehetőség nyílt arra, hogy a Grammy történelmében először vagy egy spanyol nyelvű előadó, Bad Bunny, vagy egy férfi szóló rapper, Kendrick Lamar vagy Tyler, the Creator nyerje meg ezt a kategóriát. De, hogy kik is lettek az idei Grammy-díj nyertesei, azt az alábbi listába gyűtjöttük össze:
A Grammy-díj nyertesek 2026-ban:
Az év albuma: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
Az év felvétele: Luther - Kendrick Lamar With SZA
Az év dala: Wildflower - Billie Eilish O’Connell és Finneas O’Connell, dalszerzők (Billie Eilish)
Legjobb új előadó: Olivia Dean
Az év zenei producere - nem klasszikus: Cirkut
Az év dalszerzője - nem klasszikus: Amy Allen
Legjobb videóklip: Anxiety - Doechii; James Mackel, video rendező; Pablo Feldman, Jolene Mendes és Sophia Sabella, dalszerző
Legjobb pop szóló előadás: Messy - Lola Young
Legjobb vokális popalbum: Mayhem - Lady Gaga
Legjobb pop duó/csoportos előadás: Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande
Legjobb dance-/elektronikus felvétel: End of Summer - Tame Impala
Legjobb dance pop felvétel: Abracadabra - Lady Gaga
Legjobb dance/elektronikus album: EUSEXUA - FKA twigs
Legjobb remix felvétel: Abracadabra (Gesaffelstein Remix) - Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga és Gesaffelstein)
Legjobb rock előadás: Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning, - YUNGBLUD Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Legjobb metál előadás: Birds - Turnstile
Legjobb rock dal: As Alive as You Need Me to Be - Trent Reznor és Atticus Ross, dalszerző (Nine Inch Nails)
Legjobb rock album: Never Enough - Turnstile
Legjobb alternatív zenei előadás: Alone - The Cure
Legjobb alternatív zenei album: Songs of a Lost World - The Cure
Legjobb R&B előadás: Folded - Kehlani
Legjobb hagyományos R&B előadás: Vibes Don’t Lie - Leon Thomas
Legjobb R&B dal: Folded - Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes és Dawit Kamal Wilson, dalszerző (Kehlani)
Legjobb R&B album: Mutt - Leon Thomas
Legjobb rap előadás: Chains & Whips - Clipse, Pusha T and Malice Featuring Kendrick Lamar és Pharrell Williams
Legjobb dallamos rap előadás: Luther - Kendrick Lamar With SZA
Legjobb rap dal: TV Off - Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears és Kamasi Washington, dalszerző (Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay)
Legjobb rap album: GNX - Kendrick Lamar
Legjobb jazz előadás: Windows - Live - Chick Corea, Christian McBride és Brian Blade
Legjobb vokális jazz album: Portrait - Samara Joy
Legjobb hagyományos pop album: A Matter of Time - Laufey
Legjobb musicalszínházi album: Buena Vista Social Club - Marco Paguia, Dean Sharenow és David Yazbek, producerek (Original Broadway Cast)
Legjobb country szóló előadás: Bad as I Used to Be ('F1 A film') - Chris Stapleton
Legjobb country duó/csoportos előadás: Amen - Shaboozey és Jelly Roll
Legjobb country dal: Bitin' List - Tyler Childers, dalszerző (Tyler Childers)
Legjobb hagyományos country album: Ain't in It for My Health - Zach Top
Legjobb kortárs country album: Beautifully Broken - Jelly Roll
Legjobb música urbana album: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
Legjobb albumborító: Chromakopia - Shaun Llewellyn and Luis 'Panch' Perez, művészeti vezető (Tyler, the Creator)
Legjobb latin pop album: Cancionera - Natalia Lafourcade
Galéria: Grammy 2026 nagy pillanatai
1/10
Durand Bernarr élete első Grammy-díját nyerte el a Grammy 2026 gálán
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.