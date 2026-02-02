Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Grammy 2026: Ők az idei Grammy-díj nyertesek – Galéria

Grammy 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 05:46 / FRISSÍTÉS: 2026. február 02. 06:17
A 68. Grammy-gála felejthetetlen pillanatokkal volt tele. A tavalyi Kanye West botrány után, idén a Grammy 2026 díjátadó nyertesei kerültek reflektorfénybe.
Fekete Ágnes
Idén 68. alkalommal rendezték meg a Grammy-díjátadót Los Angeles-ben, a Crypto.com Arenaban. És amíg a tavalyi Grammy Kanye West botrányáról szólt leginkább, ebben az évben a fantasztikus sztárfellépők és a Grammy-díj nyertesek sokszínűsége volt az, ami kiemelkedőnek számított. Lássuk, kik lettek a Grammy 2026 nyertesei! 

Grammy 2026: Yungblud élete első Grammy-díjával távozott az idei díjátadóról
Fotó: Ariana Ruiz /  Northfoto

Grammy 2026: Ők az idei Grammy-díj nyertesek

Az idei díjátadó rengeteg izgalmas pillanatot tartogatott magában. A Grammy 2026 gálán elképesztő sztárfellépők, történelmi pillanatok és elsöprő sikerek szemtanúi lehettek a nézők. A legnagyobb várományos Kendrick Lamar volt, aki 9 jelölést is kapott. De szorosan ott volt mögötte Lady Gaga, Jack Antonoff és Cirkut is, akik mind 7-7 jelöléssel érkeztek a díjátadóra. Rajtuk kívül pedig többen is első jelöltként vettek részt, mint például Addison RAE, ROSÉ, PinkPantheress, Djo, Zach Top és Lola Young

Két új kategória is bevezetésre került ebben az évben: az Év Legjobb borítója és a Hagyományos Country Zene Legjobb Albuma kategória. Illetve a country műfaj egyik közkedvelt kategóriáját is kettészedték, hogy minél több előadót tudjanak kiemelni ebben a stílusban is. 

Történelmi pillanatokban sem volt hiány. Rosé, a Blackpink tagja ugyanis hatalmas lépést tett a K-pop műfaj érdekében. Hivatalosan is ő lett az első K-pop szólóelőadó, aki felléphetett egy Grammy-gálán

De a legjobban idén is a Grammy-díj az Év albuma kategóriának nyertesét várták a nézők, ami most különösen izgalmas volt. Hiszen most lehetőség nyílt arra, hogy a Grammy történelmében először vagy egy spanyol nyelvű előadó, Bad Bunny, vagy egy férfi szóló rapper, Kendrick Lamar vagy Tyler, the Creator nyerje meg ezt a kategóriát. De, hogy kik is lettek az idei Grammy-díj nyertesei, azt az alábbi listába gyűtjöttük össze: 
 

A 68. Grammy-gála nyertesei között volt, aki több díjjal távozott: Kehlani Folded című dalával két kategóriában is tarolt
Fotó: Ariana Ruiz /  Northfoto

A Grammy-díj nyertesek 2026-ban:

  • Az év albuma: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny 
  • Az év felvétele: Luther - Kendrick Lamar With SZA 
  • Az év dala: Wildflower - Billie Eilish O’Connell és Finneas O’Connell, dalszerzők (Billie Eilish)
  • Legjobb új előadó: Olivia Dean
  • Az év zenei producere - nem klasszikus: Cirkut
  • Az év dalszerzője - nem klasszikus: Amy Allen
  • Legjobb videóklip: Anxiety - Doechii; James Mackel, video rendező; Pablo Feldman, Jolene Mendes és Sophia Sabella, dalszerző
  • Legjobb pop szóló előadás: Messy - Lola Young
  • Legjobb vokális popalbum: Mayhem - Lady Gaga 
  • Legjobb pop duó/csoportos előadás: Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande
  • Legjobb dance-/elektronikus felvétel: End of Summer - Tame Impala
  • Legjobb dance pop felvétel: Abracadabra - Lady Gaga
  • Legjobb dance/elektronikus album: EUSEXUA - FKA twigs
  • Legjobb remix felvétel: Abracadabra (Gesaffelstein Remix) - Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga és Gesaffelstein) 
  • Legjobb rock előadás: Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning, - YUNGBLUD Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
  • Legjobb metál előadás: Birds - Turnstile
  • Legjobb rock dal: As Alive as You Need Me to Be -  Trent Reznor és Atticus Ross, dalszerző (Nine Inch Nails) 
  • Legjobb rock album: Never Enough - Turnstile
  • Legjobb alternatív zenei előadás: Alone - The Cure
  • Legjobb alternatív zenei album: Songs of a Lost World - The Cure
  • Legjobb R&B előadás: Folded - Kehlani 
  • Legjobb hagyományos R&B előadás: Vibes Don’t Lie - Leon Thomas
  • Legjobb R&B dal: Folded - Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes és Dawit Kamal Wilson, dalszerző (Kehlani) 
  • Legjobb R&B album: Mutt - Leon Thomas 
  • Legjobb rap előadás: Chains & Whips - Clipse, Pusha T and Malice Featuring Kendrick Lamar és Pharrell Williams
  • Legjobb dallamos rap előadás: Luther - Kendrick Lamar With SZA 
  • Legjobb rap dal: TV Off - Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears és Kamasi Washington, dalszerző (Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay)
  • Legjobb rap album: GNX - Kendrick Lamar 
  • Legjobb jazz előadás: Windows - Live - Chick Corea, Christian McBride és Brian Blade
  • Legjobb vokális jazz album: Portrait - Samara Joy
  • Legjobb hagyományos pop album: A Matter of Time - Laufey
  • Legjobb musicalszínházi album: Buena Vista Social Club - Marco Paguia, Dean Sharenow és David Yazbek, producerek (Original Broadway Cast) 
  • Legjobb country szóló előadás: Bad as I Used to Be ('F1 A film') - Chris Stapleton
  • Legjobb country duó/csoportos előadás: Amen - Shaboozey és Jelly Roll
  • Legjobb country dal: Bitin' List - Tyler Childers, dalszerző (Tyler Childers)
  • Legjobb hagyományos country album: Ain't in It for My Health - Zach Top
  • Legjobb kortárs country album: Beautifully Broken - Jelly Roll
  • Legjobb música urbana album: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
  • Legjobb albumborító: Chromakopia - Shaun Llewellyn and Luis 'Panch' Perez, művészeti vezető (Tyler, the Creator)
  • Legjobb latin pop album: Cancionera - Natalia Lafourcade
Durand Bernarr élete első Grammy-díját nyerte el a Grammy 2026 gálán
Olivia Dean nyerte a Legjobb új előadó díjat
Tyla sem távozott üres kézzel, ő nyerte a Grammy 2026 Legjobb afrikai zenei előadása kategória díját
Kehlani 2 Grammy-díjjal távozott az idei gáláról
Yungblud, Ozzy Osbourne egykori legjobb barátja, élete első Grammy-díját nyerte a Grammy 2026 gálán
FKA twigs nyerte a Grammy 2026 Legjobb dance/elektronikus album kategóriát a Eusexua című albumjával
Ludwig Göransson két kategóriában is diadalmaskodott a Ryan Coogler által rendezett Sinners (Bűnösök) című film zenéjéért
Gloria Estefan egy újabb Grammy-díjjal távozott, ezúttal a Legjobb Trópusi Latin Album kategóriában győzedelmeskedett a Raíces című albumával
A Grammy 2026 Év dalszerzője kategória nyertese Amy Allen lett
A legkisebbek sem maradtak ki a sorból, a Grammy 2026 Legjobb gyerekzenei album kategória győztese Fyütch és Aura V Harmony című albuma lett
Galéria: Grammy 2026 nagy pillanatai
Durand Bernarr élete első Grammy-díját nyerte el a Grammy 2026 gálán

 

