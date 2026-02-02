Grammy 2026: Ők az idei Grammy-díj nyertesek – Galéria

Idén 68. alkalommal rendezték meg a Grammy-díjátadót Los Angeles-ben, a Crypto.com Arenaban. És amíg a tavalyi Grammy Kanye West botrányáról szólt leginkább, ebben az évben a fantasztikus sztárfellépők és a Grammy-díj nyertesek sokszínűsége volt az, ami kiemelkedőnek számított. Lássuk, kik lettek a Grammy 2026 nyertesei!

Grammy 2026: Yungblud élete első Grammy-díjával távozott az idei díjátadóról

Fotó: Ariana Ruiz / Northfoto

Grammy 2026: Ők az idei Grammy-díj nyertesek

Az idei díjátadó rengeteg izgalmas pillanatot tartogatott magában. A Grammy 2026 gálán elképesztő sztárfellépők, történelmi pillanatok és elsöprő sikerek szemtanúi lehettek a nézők. A legnagyobb várományos Kendrick Lamar volt, aki 9 jelölést is kapott. De szorosan ott volt mögötte Lady Gaga, Jack Antonoff és Cirkut is, akik mind 7-7 jelöléssel érkeztek a díjátadóra. Rajtuk kívül pedig többen is első jelöltként vettek részt, mint például Addison RAE, ROSÉ, PinkPantheress, Djo, Zach Top és Lola Young.

Két új kategória is bevezetésre került ebben az évben: az Év Legjobb borítója és a Hagyományos Country Zene Legjobb Albuma kategória. Illetve a country műfaj egyik közkedvelt kategóriáját is kettészedték, hogy minél több előadót tudjanak kiemelni ebben a stílusban is.

Történelmi pillanatokban sem volt hiány. Rosé, a Blackpink tagja ugyanis hatalmas lépést tett a K-pop műfaj érdekében. Hivatalosan is ő lett az első K-pop szólóelőadó, aki felléphetett egy Grammy-gálán.

De a legjobban idén is a Grammy-díj az Év albuma kategóriának nyertesét várták a nézők, ami most különösen izgalmas volt. Hiszen most lehetőség nyílt arra, hogy a Grammy történelmében először vagy egy spanyol nyelvű előadó, Bad Bunny, vagy egy férfi szóló rapper, Kendrick Lamar vagy Tyler, the Creator nyerje meg ezt a kategóriát. De, hogy kik is lettek az idei Grammy-díj nyertesei, azt az alábbi listába gyűtjöttük össze:



A 68. Grammy-gála nyertesei között volt, aki több díjjal távozott: Kehlani Folded című dalával két kategóriában is tarolt

Fotó: Ariana Ruiz / Northfoto

A Grammy-díj nyertesek 2026-ban: