Szívszorító! Ezért tűnt el a világhírű színész Hollywoodból

A 44 éves világhírű színész, Joseph Gordon-Levitt ismert a Leonardo DiCaprio főszereplésével forgatott Eredet című filmből, a kultikus 90-es évekbeli 10 dolog, amit utálok benned című filmből és az 500 nap nyárból is.

Mi a világhírű színész visszavonulásának oka?

Joseph Gordon-Lewitt az 1990-es évek végén és a 2010-es évek elején garantáltan mindenhol ott volt, manapság viszont úgy tűnik már nem kap vagy nem játszik kiemelkedő szerepeket.

A színész filmográfiája szerint azonban, mégsem tűnt el annyira, mint gondoljuk, hiszen visszatért a HitRecord vállalat médiaplatformjához és azóta is dolgozik rajta.

A színész döntése, hogy visszavonul a reflektorfénytől, valószínűleg bátyja, Dan Gordon-Levitt halálának köszönhető. A testvérek együtt alapították a HitRecordot, de Dan, mindössze öt évvel később 36 éves korában meghalt. Dan halála mély hatással volt Joseph Gordon-Levitt-ra. Néhol szinkronszerepekben vagy kamera előtt még dolgozik a sztár, de csak kisebb szerepekben, azonban megtanulta, hogy az élet múlandó és élvezni kell.

Nem csak az üzletükre volt ez nagy hatással, de az életükre is.

Testvére halála után a HitRecord számos rövidfilmet kiadott, a 2013-as Don Jont-ő rendezte, Scarlett Johansson és Julianne Moore főszereplésével.

A legnagyobb átalakulást a testvére vitte véghez

- nyilatkozta 2016-ban Joseph. Introvertált énjét extrovertálttá varázsolta egy véletlen Burning Man fesztiváli kirándulás. Joseph Gordon-Levitt elmondta, hogy szereti hallani, ha valaki azt mondja, hogy „Az lehetek, aki lenni akarok, és megváltoztathatom magam” - írja a LadBible.