Szívszaggató hírt közölt a világhírű rocksztár lánya: „Nagyon beteg vagyok”

Teddi Mellencamp cáfolta azokat a találgatásokat, amelyek szerint visszatért volna a rákbetegsége, miután édesapja, John Mellencamp egy podcastban arról beszélt, hogy lánya „nagyon beteg” és „szenved”. A Beverly Hills igazi háziasszonyai (Real Housewives of Beverly Hills) egykori sztárja hangsúlyozta: apja szavai nem új egészségügyi fejleményekre, hanem elsősorban a mentális állapotára utaltak.
A 74 éves zenész a Joe Rogan Experience január 14-i adásában beszélt családjáról, és elmondta, hogy 44 éves lánya „igazán nehéz időszakon megy keresztül”. Szavai sokakat megijesztettek, mivel Teddi korábban negyedik stádiumú rákkal küzdött, amely az agyára és a tüdejére is átterjedt.
Teddi egy podcast műsorban január 28-án tisztázta a helyzetet. Elmondása szerint édesapja a „szenvedés” kifejezést nem fizikai állapotára, hanem arra értette, hogyan viseli lelkileg az elmúlt időszak megpróbáltatásait.
„Nincs újabb daganat, továbbra sincs nyoma a ráknak”
– jelentette ki Mellencamp.
Ugyanakkor hozzátette: hivatalosan még mindig rákbetegnek számít, jelenleg is immunterápiás kezelés alatt áll, és összességében nem érzi jól magát. Az édesanyára a válása, a sürgősségi műtét, valamint az, hogy felépülése alatt hosszabb ideig nem láthatta gyermekeit, komoly lelki terhet rótt, írja a People.
Teddi elárulta: terápiára kezdett járni, és most kezdenek igazán felszínre törni azok az érzések, amelyeket korábban háttérbe szorított.
„Amíg a túlélésért küzdöttem, nem volt időm félni. Most, hogy egy kicsit lecsendesedett a vihar, megjelent a félelem – attól, hogy a rák visszatérhet, még mindig nagyon beteg vagyok”
– mondta. Bár elismeri, hogy jelenleg nem érzi magát teljesen önállónak, és még egyszerű dolgoktól is tart, igyekszik előre tekinteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.