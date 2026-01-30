Szívszaggató hírt közölt a világhírű rocksztár lánya: „Nagyon beteg vagyok”

Teddi Mellencamp cáfolta azokat a találgatásokat, amelyek szerint visszatért volna a rákbetegsége, miután édesapja, John Mellencamp egy podcastban arról beszélt, hogy lánya „nagyon beteg” és „szenved”. A Beverly Hills igazi háziasszonyai (Real Housewives of Beverly Hills) egykori sztárja hangsúlyozta: apja szavai nem új egészségügyi fejleményekre, hanem elsősorban a mentális állapotára utaltak.

Teddi Mellencamp lelki traumákkal küzd

Illusztráció: Nicoleta Ionescu / Shutterstock



Teddi Mellencamp rákbetegsége után komoly lelki traumákat élt meg

A 74 éves zenész a Joe Rogan Experience január 14-i adásában beszélt családjáról, és elmondta, hogy 44 éves lánya „igazán nehéz időszakon megy keresztül”. Szavai sokakat megijesztettek, mivel Teddi korábban negyedik stádiumú rákkal küzdött, amely az agyára és a tüdejére is átterjedt.

Teddi egy podcast műsorban január 28-án tisztázta a helyzetet. Elmondása szerint édesapja a „szenvedés” kifejezést nem fizikai állapotára, hanem arra értette, hogyan viseli lelkileg az elmúlt időszak megpróbáltatásait.

„Nincs újabb daganat, továbbra sincs nyoma a ráknak”

– jelentette ki Mellencamp.

Ugyanakkor hozzátette: hivatalosan még mindig rákbetegnek számít, jelenleg is immunterápiás kezelés alatt áll, és összességében nem érzi jól magát. Az édesanyára a válása, a sürgősségi műtét, valamint az, hogy felépülése alatt hosszabb ideig nem láthatta gyermekeit, komoly lelki terhet rótt, írja a People.

Teddi elárulta: terápiára kezdett járni, és most kezdenek igazán felszínre törni azok az érzések, amelyeket korábban háttérbe szorított.

„Amíg a túlélésért küzdöttem, nem volt időm félni. Most, hogy egy kicsit lecsendesedett a vihar, megjelent a félelem – attól, hogy a rák visszatérhet, még mindig nagyon beteg vagyok”

– mondta. Bár elismeri, hogy jelenleg nem érzi magát teljesen önállónak, és még egyszerű dolgoktól is tart, igyekszik előre tekinteni.