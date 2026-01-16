Ezzel a 35 évvel fiatalabb szépséggel jár Sean Penn - Fotó!

Sean Penn ismét a figyelem középpontjába került, ezúttal azonban nem új filmje vagy egy rangos díjátadó miatt. A 65 éves Oscar-díjas hollywoodi filmsztárt, aki mindig nagyon félti a magánéletét, most lencsevégre kapták Santa Monicában a nála 35 évvel fiatalabb barátnőjével, Valeria Nicovval.

Sean Penn és Valeria Nicov között több, mint 35 év a korkülönbség - a színész javára

Fotó: DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE / Northfoto

Sean Penn 2025-ben is barátnője miatt volt a média kereszttüzében

A 65 éves Oscar-díjas színész és a nála 35 évvel fiatalabb barátnője, Valeria Nicov, január közepén Santa Monica utcáin sétálva, kézen fogva jelentek meg a nyilvánosság előtt. A párt vásárlás közben fotózták le, ami különösen nagy érdeklődést váltott ki, hiszen a kapcsolatukat eddig tudatosan tartották távol a reflektorfénytől. A pár korábban mindössze néhány alkalommal mutatkozott együtt nyilvánosan, többek között Madridban és a Marrakeshi Nemzetközi Filmfesztiválon. Sean Penn magánélete mindig is nagyon foglalkoztatta a rajongókat, ugyanis a színész nem szívesen enged betekintést a mindennapjaiba.

Sean Penn a Golden Globe-gálán is botrányosan viselkedett

A Santa Monica-i sétát megelőzően Sean Penn a Golden Globe-gálán vett részt, ahol új filmje komoly szakmai figyelmet kapott. A 65 éves színészt a Legjobb férfi mellékszereplő kategóriában jelölték Lockjaw ezredes szerepéért Paul Thomas Egyik csata a másik után című filmjében. És bár végül nem ő vitte haza az aranyszobrot, a színész így is beszédtémává vált, ugyanis a gála alatt Sean Penn dohányzott az asztalánál, ami jelentős visszhangot váltott ki a közösségi médiában. További érdekesség pedig, hogy a Golden Globe-gála 2026-ra nem kísérte el a mostani barátnője, Valeria Nicov, így a rajongók számára különösen nagy meglepetéssel bírt ez a későbbi közös utcai megjelenés.

Sean Pennt az Egyik csata a másik után című filmben nyújtott alakításáért Golden Globe-díjra jelölték a Legjobb férfi mellékszereplő kategóriában

Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Sean Penn barátnője kerüli a nyilvánosságot

Sean Penn és Valeria Nicov kapcsolata az elmúlt másfél év egyik legmegosztóbb hollywoodi románcává vált. A 65 éves Oscar-díjas színész és a 30 éves modell közötti korkülönbség az első pillanattól kezdve beszédtémát szolgáltatott, ugyanakkor a pár tudatosan kerüli a túlzott nyilvánosságot. A kapcsolat 2024 őszén került először a nyilvánosság elé, amikor a párt Madridban kapták lencsevégre egy romantikus pillanatban. A szerelmes párról készült fotó azonnal közbeszéd tárgya lett, ugyanis Sean Penn volt felesége is több, mint 30 évvel fiatalabb a színésznél.