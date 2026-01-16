Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Gusztáv névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezzel a 35 évvel fiatalabb szépséggel jár Sean Penn - Fotó!

Sean Penn
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 14:35
botránykorkülönbségGolden Globepárkapcsolat
Az Oscar-díjas színészt és kedvesét Santa Monicában kapták lencsevégre. Sean Penn és barátnője között több, mint 35 év a korkülönbség a színész javára.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Sean Penn ismét a figyelem középpontjába került, ezúttal azonban nem új filmje vagy egy rangos díjátadó miatt. A 65 éves Oscar-díjas hollywoodi filmsztárt, aki mindig nagyon félti a magánéletét, most lencsevégre kapták Santa Monicában a nála 35 évvel fiatalabb barátnőjével, Valeria Nicovval.

Sean Penn és Valeria Nickov között több, mint 35 év a korkülönbség a színész javára
Sean Penn és Valeria Nicov között több, mint 35 év a korkülönbség - a színész javára
Fotó: DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE / Northfoto

Sean Penn 2025-ben is barátnője miatt volt a média kereszttüzében

A 65 éves Oscar-díjas színész és a nála 35 évvel fiatalabb barátnője, Valeria Nicov, január közepén Santa Monica utcáin sétálva, kézen fogva jelentek meg a nyilvánosság előtt. A párt vásárlás közben fotózták le, ami különösen nagy érdeklődést váltott ki, hiszen a kapcsolatukat eddig tudatosan tartották távol a reflektorfénytől. A pár korábban mindössze néhány alkalommal mutatkozott együtt nyilvánosan, többek között Madridban és a Marrakeshi Nemzetközi Filmfesztiválon. Sean Penn magánélete mindig is nagyon foglalkoztatta a rajongókat, ugyanis a színész nem szívesen enged betekintést a mindennapjaiba. 

Sean Penn a Golden Globe-gálán is botrányosan viselkedett

A Santa Monica-i sétát megelőzően Sean Penn a Golden Globe-gálán vett részt, ahol új filmje komoly szakmai figyelmet kapott. A 65 éves színészt a Legjobb férfi mellékszereplő kategóriában jelölték Lockjaw ezredes szerepéért Paul Thomas Egyik csata a másik után című filmjében. És bár végül nem ő vitte haza az aranyszobrot, a színész így is beszédtémává vált, ugyanis a gála alatt Sean Penn dohányzott az asztalánál, ami jelentős visszhangot váltott ki a közösségi médiában. További érdekesség pedig, hogy a Golden Globe-gála 2026-ra nem kísérte el a mostani barátnője, Valeria Nicov, így a rajongók számára különösen nagy meglepetéssel bírt ez a későbbi közös utcai megjelenés.

Sean Penn-t az Egyik csata a másik után című filmben nyújtott alakításáért Golden Globe-díjra jelölték a Legjobb férfi mellékszereplő kategóriában
Sean Pennt az Egyik csata a másik után című filmben nyújtott alakításáért Golden Globe-díjra jelölték a Legjobb férfi mellékszereplő kategóriában
Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Sean Penn barátnője kerüli a nyilvánosságot

Sean Penn és Valeria Nicov kapcsolata az elmúlt másfél év egyik legmegosztóbb hollywoodi románcává vált. A 65 éves Oscar-díjas színész és a 30 éves modell közötti korkülönbség az első pillanattól kezdve beszédtémát szolgáltatott, ugyanakkor a pár tudatosan kerüli a túlzott nyilvánosságot. A kapcsolat 2024 őszén került először a nyilvánosság elé, amikor a párt Madridban kapták lencsevégre egy romantikus pillanatban. A szerelmes párról készült fotó azonnal közbeszéd tárgya lett, ugyanis Sean Penn volt felesége is több, mint 30 évvel fiatalabb a színésznél

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu