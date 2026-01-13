Kiderült, ki segítette a gyermekeit kegyetlenül bántalmazó YouTube sztárt

Az ördögi családterapeuta, Jodie Hildebrandt is érintett volt az egykori YouTuber, Ruby Franke gyermekeinek bántalmazásában, beleértve a családot körülvevő sátáni kultúrát is. Jodie Hildebrandt családterapeuta lehetett volna a menekülés, amire Ruby Franke gyermekeinek szüksége volt, de ehelyett segítette anyjukat a szörnyű bántalmazásokban.
Amikor Franke a mormon egyházi közösségen keresztül megismerkedett Jodie Hildebrandt terapeutával, kapcsolatuk azonnal szorosnak tűnt, és a két nő hamarosan közeli barátokká vált. Az 56 éves Hildebrandt egy életvezetési tanácsadó cég alapítója volt, és nagy befolyással bírt a mormon egyházban. Franke eközben abból élt, hogy a YouTube-csatornáján, a 8 Passengers-en családjáról szóló vlogokat tett közzé, amelyekben hat kisgyermeke és akkori férje, Kevin Franke is szerepelt.
Franke barátsága Hildebrandttal 2019-ben kezdődött. Hildebrandt állandó szereplője lett Franke és gyermekei életében, előkészítve a terepet a Franke két legfiatalabb gyermeke ellen elkövetett szívszorító mértékű bántalmazásoknak.
Most, Hildebrandt valódi részvételére a bántalmazásban a Netflix dokumentumfilmjében derült fény, az Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story-ban. Franke gyermekeit akkor mentették ki, amikor 12 éves fia bekopogott egy szomszéd ajtaján, segítséget kérve. A szomszéd gyorsan észrevette a fiú csuklóján és bokáján lévő sebeket, valamint a fiú lesoványodott állapotát, és 2023. augusztus 30-án értesítette a hatóságokat.
A rendőrség a fiú kilencéves húgát – aki szintén lesoványodott állapotban volt – Hildebrandt utahi kastélyában találta meg. Franke és Hildebrandt gyors letartóztatása után kiderült, milyen borzalmas bűncselekményeket követtek el.
2022-ben a Franke házaspár elvált, YouTube-csatornájuk megszűnt. Hildebrandt látszólag arra ösztönözte Franke-t, hogy költözzön hozzá a család lakóhelyétől több száz kilométerre lévő távoli otthonába.
Franke miután megismerkedett Hildebrandttal, megszállottja lett az ördögnek, a démonoknak, és egyik gyermekét naplóbejegyzésében „sátáninak” nevezte. Azt írta, hogy a gyermek „kúszik-mászik és leskelődik, hogy alkalmat találjon, arra, amikor senki sem figyel”. 2023 májusa és augusztusa között Franke kínozta két legfiatalabb gyermekét, egyik fiát hetekig kényszerítette, hogy cipő nélkül, a tűző napon végezzen fizikai munkát a szabadban. A fiú többször is égési sérüléseket szenvedett. A nő emellett megtagadta a fiútól a megfelelő táplálékot, és megbüntette, miután rájött, hogy az ő engedélye nélkül ivott vizet. Az akkor 12 éves fiú mély sebeket szenvedett a csuklóján és a bokáján, izmai és szövetei elszakadtak a kötelek és bilincsek miatt, amelyeket Hildebrandt használt, hogy megkötözze. A fájdalmas sebeket cayenne borssal kezelték.
A két középső gyermek akkor még kiskorú volt, és a letartóztatás napján a család egy barátjának házában találták meg őket. A szomszédok szerint Franke hetekig felügyelet nélkül hagyta tizenéves lányait a springville-i otthonukban, miközben ő több száz kilométerre, Hildebrandt Ivins-i otthonában tartózkodott.
Legidősebb gyermekei, Shari és Chad akkor 20 és 18 évesek voltak, és már nem laktak otthon. Shari elidegenedett anyjától, és egyetemre járt. Chad is egyedül élt, és azóta felszólalt az anyja ellen, és a gyermekvédelem mellett állt ki.
A most 22 éves Shari 2025 januárjában megjelentette Rubyval töltött életéről szóló emlékiratait, melynek címe: Anyám háza: egy lánya szabadságért folytatott küzdelme.
A most 20 éves Chad ingatlanügynök, és Instagram-oldala szerint 2025-ben megnősült. A négy gyermek személyazonosságáról soha nem számoltak be - áll a Mirror cikkében.
