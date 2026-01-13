Kiderült, ki segítette a gyermekeit kegyetlenül bántalmazó YouTube sztárt

Az ördögi családterapeuta, Jodie Hildebrandt is érintett volt az egykori YouTuber, Ruby Franke gyermekeinek bántalmazásában, beleértve a családot körülvevő sátáni kultúrát is. Jodie Hildebrandt családterapeuta lehetett volna a menekülés, amire Ruby Franke gyermekeinek szüksége volt, de ehelyett segítette anyjukat a szörnyű bántalmazásokban.

Jodie Hildebrandt ahelyett, hogy biztonságot nyújtott volna a bántalmazott gyermekeknek, ördögi családterapeutaként beszállt Ruby Franke "gyermeknevelésébe"

Fotó: YouTube/Law&Crime Network

Ördögi családterapeuta, aki közelebb állt a gonoszhoz, mint egy segítő személyhez

Amikor Franke a mormon egyházi közösségen keresztül megismerkedett Jodie Hildebrandt terapeutával, kapcsolatuk azonnal szorosnak tűnt, és a két nő hamarosan közeli barátokká vált. Az 56 éves Hildebrandt egy életvezetési tanácsadó cég alapítója volt, és nagy befolyással bírt a mormon egyházban. Franke eközben abból élt, hogy a YouTube-csatornáján, a 8 Passengers-en családjáról szóló vlogokat tett közzé, amelyekben hat kisgyermeke és akkori férje, Kevin Franke is szerepelt.

Franke barátsága Hildebrandttal 2019-ben kezdődött. Hildebrandt állandó szereplője lett Franke és gyermekei életében, előkészítve a terepet a Franke két legfiatalabb gyermeke ellen elkövetett szívszorító mértékű bántalmazásoknak.

Most, Hildebrandt valódi részvételére a bántalmazásban a Netflix dokumentumfilmjében derült fény, az Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story-ban. Franke gyermekeit akkor mentették ki, amikor 12 éves fia bekopogott egy szomszéd ajtaján, segítséget kérve. A szomszéd gyorsan észrevette a fiú csuklóján és bokáján lévő sebeket, valamint a fiú lesoványodott állapotát, és 2023. augusztus 30-án értesítette a hatóságokat.

A rendőrség a fiú kilencéves húgát – aki szintén lesoványodott állapotban volt – Hildebrandt utahi kastélyában találta meg. Franke és Hildebrandt gyors letartóztatása után kiderült, milyen borzalmas bűncselekményeket követtek el.

2022-ben a Franke házaspár elvált, YouTube-csatornájuk megszűnt. Hildebrandt látszólag arra ösztönözte Franke-t, hogy költözzön hozzá a család lakóhelyétől több száz kilométerre lévő távoli otthonába.

A gyermekbántalmazás csak tovább súlyosbodott

Franke miután megismerkedett Hildebrandttal, megszállottja lett az ördögnek, a démonoknak, és egyik gyermekét naplóbejegyzésében „sátáninak” nevezte. Azt írta, hogy a gyermek „kúszik-mászik és leskelődik, hogy alkalmat találjon, arra, amikor senki sem figyel”. 2023 májusa és augusztusa között Franke kínozta két legfiatalabb gyermekét, egyik fiát hetekig kényszerítette, hogy cipő nélkül, a tűző napon végezzen fizikai munkát a szabadban. A fiú többször is égési sérüléseket szenvedett. A nő emellett megtagadta a fiútól a megfelelő táplálékot, és megbüntette, miután rájött, hogy az ő engedélye nélkül ivott vizet. Az akkor 12 éves fiú mély sebeket szenvedett a csuklóján és a bokáján, izmai és szövetei elszakadtak a kötelek és bilincsek miatt, amelyeket Hildebrandt használt, hogy megkötözze. A fájdalmas sebeket cayenne borssal kezelték.