Jennifer Lawrence nem kellett Quentin Tarantinónak: Nem volt elég csinos

Jennifer Lawrence neve évek óta meghatározó a hollywoodi filmiparban, mégis előfordult, hogy egy nagy lehetőségről lemaradt. A színésznő nemrég arról beszélt, hogy nem kapott szerepet egy Quentin Tarantino filmben, mert a megjegyzések szerint nem volt elég csinos az adott karakterhez.

Jennifer Lawrence nem volt elég csinos Tarantino filmjéhez

Jennifer Lawrence egy interjúban beszámolt arról, hogy a 2019-ben bemutatott Volt egyszer egy... Hollywood című film kapcsán az ő neve is felmerült a szereplők között. Azonban végül nem ő, hanem Margot Robbie kapta Sharon Tate szerepét, mert a rendező, Quentin Tarantino úgy vélte, Jennifer Lawrence nem elég csinos. A sajtóban már korábban is megjelentek erről információk, de most maga a színésznő is alátámasztotta ezt az állítást. A riporter nem akarta elhinni, amit az Éhezők viadala Katniss Everdeen-je mond, de Lawrence erre csak annyit mondott, hogy:

Elég biztos vagyok benne, hogy igaz, vagyis már olyan régóta mesélem ezt a történetet, amitől elhiszem, de elég biztos vagyok benne: így történt.

Majd viccesen hozzátette:

Vagy egyszerűen soha nem vett fontolóra a szerepre, és csak az internet tett meg mindent azért, hogy csúnyának nevezzen.

Debra Tate is úgy gondolta, hogy Jennifer Lawrence nem elég csinos nővére szerepére

Debra Tate is hasonló véleményen volt, mint Quentin Tarantino

A Volt egyszer egy... Hollywood című film Sharon Tate életét dolgozza fel egy kicsit másképp. A színésznő nyolc hónapos terhes volt férjétől, Roman Polanskitól, amikor 1969-ben a Manson-család meggyilkolta. Quentin Tarantino filmjét pedig ez a tragédia ihlette, amihez Sharon Tate testvére, Debra Tate is engedélyt adott. 2017-ben azonban, amikor elterjedt az a pletyka, hogy Jennifer Lawrence kapná meg nővére szerepét, Debra kiborult, és így nyilatkozott a TMZ-nek:

Nem elég szép ahhoz, hogy Sharont játssza. Én Margot-ot választanám, egyszerűen azért, mert gyönyörű, és még a viselkedése is hasonlít Sharon-éra.

Nem sokkal később Margot Robbie kapta meg Sharon Tate szerepét.

Quentin Tarantino tagadja, szerinte nem is Sharon Tate szerepére castingolta a színésznőt

Quentin Tarantino tagadja, hogy ez lett volna az ok

Annak idején a világhírű rendező is megszólalt ebben az ügyben. Quentin Tarantino szerint Jennifer Lawrence a Manson-család tagjának, Lynette 'Squeaky' Fromme-nak a szerepére jelentkezett, de úgy érezte, valami nem működött.