Jennifer Lawrence nem kellett Quentin Tarantinónak: Nem volt elég csinos

Jennifer Lawrence neve évek óta meghatározó a hollywoodi filmiparban, mégis előfordult, hogy egy nagy lehetőségről lemaradt. A színésznő nemrég arról beszélt, hogy nem kapott szerepet egy Quentin Tarantino filmben, mert a megjegyzések szerint nem volt elég csinos az adott karakterhez.
Jennifer Lawrence egy interjúban beszámolt arról, hogy a 2019-ben bemutatott Volt egyszer egy... Hollywood című film kapcsán az ő neve is felmerült a szereplők között. Azonban végül nem ő, hanem Margot Robbie kapta Sharon Tate szerepét, mert a rendező, Quentin Tarantino úgy vélte, Jennifer Lawrence nem elég csinos. A sajtóban már korábban is megjelentek erről információk, de most maga a színésznő is alátámasztotta ezt az állítást. A riporter nem akarta elhinni, amit az Éhezők viadala Katniss Everdeen-je mond, de Lawrence erre csak annyit mondott, hogy:
Elég biztos vagyok benne, hogy igaz, vagyis már olyan régóta mesélem ezt a történetet, amitől elhiszem, de elég biztos vagyok benne: így történt.
Majd viccesen hozzátette:
Vagy egyszerűen soha nem vett fontolóra a szerepre, és csak az internet tett meg mindent azért, hogy csúnyának nevezzen.
A Volt egyszer egy... Hollywood című film Sharon Tate életét dolgozza fel egy kicsit másképp. A színésznő nyolc hónapos terhes volt férjétől, Roman Polanskitól, amikor 1969-ben a Manson-család meggyilkolta. Quentin Tarantino filmjét pedig ez a tragédia ihlette, amihez Sharon Tate testvére, Debra Tate is engedélyt adott. 2017-ben azonban, amikor elterjedt az a pletyka, hogy Jennifer Lawrence kapná meg nővére szerepét, Debra kiborult, és így nyilatkozott a TMZ-nek:
Nem elég szép ahhoz, hogy Sharont játssza. Én Margot-ot választanám, egyszerűen azért, mert gyönyörű, és még a viselkedése is hasonlít Sharon-éra.
Nem sokkal később Margot Robbie kapta meg Sharon Tate szerepét.
Annak idején a világhírű rendező is megszólalt ebben az ügyben. Quentin Tarantino szerint Jennifer Lawrence a Manson-család tagjának, Lynette 'Squeaky' Fromme-nak a szerepére jelentkezett, de úgy érezte, valami nem működött.
Eljött hozzám, odaadtam neki a forgatókönyvet, és azt mondtam: 'Menj be a nappalimba, vagy menj ki a medence mellé, és olvasd el'. Elolvasta, és utána egy kicsit beszélgettünk róla. Érdekelte a szerep, de valahogy nem működött a dolog.
