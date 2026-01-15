Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Jennifer Lawrence nem kellett Quentin Tarantinónak: Nem volt elég csinos

Volt egyszer egy Hollywood
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 14:28 / FRISSÍTÉS: 2026. január 15. 14:29
quentin tarantinoRoman PolańskiJennifer LawrenceMargot RobbieSharon Tate
A 35 éves színésznő a külseje miatt maradhatott le egy filmszerepről. Jennifer Lawrence azt állítja, Quentin Tarantino nem találta elég csinosnak a szerephez.
Jennifer Lawrence neve évek óta meghatározó a hollywoodi filmiparban, mégis előfordult, hogy egy nagy lehetőségről lemaradt. A színésznő nemrég arról beszélt, hogy nem kapott szerepet egy Quentin Tarantino filmben, mert a megjegyzések szerint nem volt elég csinos az adott karakterhez.

Jennifer Lawrence csak azért nem kapta meg Sharon Tate szerepét, mert Quentin Tarantino nem tartotta elég csinosnak

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)
Jennifer Lawrence csak azért nem kapta meg Sharon Tate szerepét, mert Quentin Tarantino nem tartotta elég csinosnak
(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Jennifer Lawrence nem volt elég csinos Tarantino filmjéhez

Jennifer Lawrence egy interjúban beszámolt arról, hogy a 2019-ben bemutatott Volt egyszer egy... Hollywood című film kapcsán az ő neve is felmerült a szereplők között. Azonban végül nem ő, hanem Margot Robbie kapta Sharon Tate szerepét, mert a rendező, Quentin Tarantino úgy vélte, Jennifer Lawrence nem elég csinos. A sajtóban már korábban is megjelentek erről információk, de most maga a színésznő is alátámasztotta ezt az állítást. A riporter nem akarta elhinni, amit az Éhezők viadala Katniss Everdeen-je mond, de Lawrence erre csak annyit mondott, hogy:

Elég biztos vagyok benne, hogy igaz, vagyis már olyan régóta mesélem ezt a történetet, amitől elhiszem, de elég biztos vagyok benne: így történt.

Majd viccesen hozzátette:

Vagy egyszerűen soha nem vett fontolóra a szerepre, és csak az internet tett meg mindent azért, hogy csúnyának nevezzen.

Debra Tate is úgy gondolta, hogy Jennifer Lawrence nem elég csinos nővére szerepére

(Fotó: XPOSUREPHOTOS.COM/Northfoto)
Debra Tate is úgy gondolta, hogy Jennifer Lawrence nem elég csinos nővére szerepére
(Fotó: XPOSUREPHOTOS.COM/Northfoto)

Debra Tate is hasonló véleményen volt, mint Quentin Tarantino

A Volt egyszer egy... Hollywood című film Sharon Tate életét dolgozza fel egy kicsit másképp. A színésznő nyolc hónapos terhes volt férjétől, Roman Polanskitól, amikor 1969-ben a Manson-család meggyilkolta. Quentin Tarantino filmjét pedig ez a tragédia ihlette, amihez Sharon Tate testvére, Debra Tate is engedélyt adott. 2017-ben azonban, amikor elterjedt az a pletyka, hogy Jennifer Lawrence kapná meg nővére szerepét, Debra kiborult, és így nyilatkozott a TMZ-nek:

Nem elég szép ahhoz, hogy Sharont játssza. Én Margot-ot választanám, egyszerűen azért, mert gyönyörű, és még a viselkedése is hasonlít Sharon-éra.

Nem sokkal később Margot Robbie kapta meg Sharon Tate szerepét.

Quentin Tarantino tagadja, szerinte nem is Sharon Tate szerepére castingolta a színésznőt
Quentin Tarantino tagadja, szerinte nem is Sharon Tate szerepére castingolta a színésznőt
(Fotó: picture alliance/Rocco Spaziani/Northfoto)

Quentin Tarantino tagadja, hogy ez lett volna az ok

Annak idején a világhírű rendező is megszólalt ebben az ügyben. Quentin Tarantino szerint Jennifer Lawrence a Manson-család tagjának, Lynette 'Squeaky' Fromme-nak a szerepére jelentkezett, de úgy érezte, valami nem működött.

Eljött hozzám, odaadtam neki a forgatókönyvet, és azt mondtam: 'Menj be a nappalimba, vagy menj ki a medence mellé, és olvasd el'. Elolvasta, és utána egy kicsit beszélgettünk róla. Érdekelte a szerep, de valahogy nem működött a dolog.

 

