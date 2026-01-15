Összetört a királyi család: elhunyt a hercegnő

Irén görög-dán hercegnő 83 éves korában elhunyt – erősítették meg ma a hírt. A görög királyi család tagja helyi idő szerint ma délelőtt 11:40-kor a madridi Zarzuela-palotában halt meg.
A hírek szerint halálakor családja vette körül. A görög királyi család közleménye így szólt: „Mély fájdalommal jelenti a görög királyi család, hogy Ő Királyi Fensége Irén hercegnő, szeretett nővér és nagynéni, 2026. január 15-én, csütörtökön, helyi idő szerint 11:40-kor elhunyt a madridi Zarzuela-palotában, szerettei körében. A temetési menettel kapcsolatos részleteket később közöljük.”
A hercegnő Zsófia spanyol királyné húga volt, aki ezen a héten lemondta az összes megjelenését testvére romló egészségi állapota miatt. Ez azért van, mert Irént – aki soha nem ment férjhez – a hét elején „kritikus” egészségi állapotban lévőnek és „törékenynek” nevezték.
Úgy tartják, hogy Zsófia királyné és húga, Irén görög hercegnő, a néhai Pál király és Frederika királyné lányai, mindig is közel álltak egymáshoz, Irén pedig a spanyol királyi rezidencián egy lakásban élt.
A hercegnőt utoljára 2025 februárjában látták nyilvánosan, amikor részt vett unokaöccse, Nikolaos görög herceg és Hriszi Vardinogiánni athéni esküvőjén. A nő kerekesszékben vett részt az eseményen.
