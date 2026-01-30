Sokkoló vallomás: Diddy áldozata évekkel később tudta meg, hogy megerőszakolták

Aubrey O'Day, a Danity Kane lánycsapat tagja megrázó vallomást tett a rapper ügyével kapcsolatban. Diddy áldozata azt állítja, csak évekkel később értesült arról, hogy 2005-ben bedrogozhatta és szexuálisan bántalmazhatta őt az egykori zenei mogul.
Aubrey O'Day legutóbbi interjújában sokkoló vallomást tett arról, hogyan szembesült azzal, hogy Sean 'Diddy' Combs állítólagosan bedrogozta és szexuálisan bántalmazta őt még 2005-ben. A Danity Kane lánycsapat tagja állítása szerint csak évekkel később, egy jogi nyilatkozatból értesült az ominózus incidensről, amelyről addig semmit sem tudott. Egy másik nő eskü alatt tett vallomása szerint Aubrey O'Day egy stúdióban feküdt részegen, részben meztelenül, miközben a rapper és egy másik férfi szexuális aktust folytatott vele. Az énekesnő azt állítja, egyáltalán nincs emléke erről, de azt kizártnak tartja, hogy túl sokat ivott volna, ugyanis soha nem iszik alkoholt.
A történtek után Aubrey O'Day jogi tanácsadókkal is konzultált, akik felhívták a figyelmét arra, hogy az elévülési idő lejárta előtt még lenne lehetősége feljelentést tenni. Az énekesnő azonban végül úgy döntött, nem él ezzel. Elmondása szerint ugyan borzalmasan érezte magát az elévülési idő lejártakor, mégis úgy érezte, nem lenne helyes olyan vádat megfogalmazni, amelyre nem emlékszik személyesen.
Nagyon komolyan veszem, hogy egy ember élete forog kockán. Éppen ezért egyszerűen nem tartom felelősségteljesnek ezt megtenni.
Az énekesnő jogi lépést ugyan nem tett, de ez rákényszerítette arra, hogy újraértékelje a korábbi botrányt, ami közte és Diddy között robbant ki még 2008-ban.
Aubrey O'Day a Danity Kane lánycsapat tagjaként vált ismertté. Az együttes az MTV Making the Band 3 című valóságshow-jának keretében alakult meg 2005-ben Diddy által. 2008-ban azonban a producer váratlanul kirúgta a lányt az öttagú csapatból, ami Aubrey O'Day szerint azért történt meg, mert visszautasította Diddy szexuális közeledését. Az énekesnő azt állította, hogy a rapper szexuális tartalmú e-maileket és képeket küldött neki és többször is bepróbálkozott nála, amit ő mindegyik alkalommal visszautasított.
Teljesen biztos voltam benne, hogy azért rúgtak ki, mert nem vettem részt a szexuális tevékenységekben.
Aubrey O'Day ma már nyíltan beszél arról, mennyire fontos a szexuális zaklatás és bántalmazás túlélőinek támogatása, különösen akkor, ha az elkövető hatalmi pozícióban lévő személy. Úgy véli, sok nő kerül hasonló helyzetbe, ahol a félelem, a bizonytalanság és a karrier elvesztésének kockázata hallgatásra kényszeríti őket.
