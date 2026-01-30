Sokkoló vallomás: Diddy áldozata évekkel később tudta meg, hogy megerőszakolták

Aubrey O'Day, a Danity Kane lánycsapat tagja megrázó vallomást tett a rapper ügyével kapcsolatban. Diddy áldozata azt állítja, csak évekkel később értesült arról, hogy 2005-ben bedrogozhatta és szexuálisan bántalmazhatta őt az egykori zenei mogul.

Diddy börtönben van jelenleg, szabadulásának várható időpontja 2028 májusa (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Mi történt eddig Diddy-vel? Sean Diddy Combs -t 2024 szeptemberében letartóztatták zsarolás, szexkereskedelem és prostitúció céljából történő fuvarozás gyanúja miatt

-t 2024 szeptemberében letartóztatták zsarolás, szexkereskedelem és prostitúció céljából történő fuvarozás gyanúja miatt Több mint 120-an vádolták meg akkor az egykori zenei mogult, de végül csak két áldozat esetében találtak megfelelő mennyiségű bizonyítékot

Az esküdtszék így 5 vádpontból mindössze csak 2-ben találta bűnösnek Diddy -t

-t A bíró 2025 októberében 50 hónap szabadságvesztésre ítélte a rappert

Diddy börtönben van jelenleg, a szabadulásának várható időpontja 2028 májusa

A Diddy ügy egyik áldozata sokkoló vallomást tett

Aubrey O'Day legutóbbi interjújában sokkoló vallomást tett arról, hogyan szembesült azzal, hogy Sean 'Diddy' Combs állítólagosan bedrogozta és szexuálisan bántalmazta őt még 2005-ben. A Danity Kane lánycsapat tagja állítása szerint csak évekkel később, egy jogi nyilatkozatból értesült az ominózus incidensről, amelyről addig semmit sem tudott. Egy másik nő eskü alatt tett vallomása szerint Aubrey O'Day egy stúdióban feküdt részegen, részben meztelenül, miközben a rapper és egy másik férfi szexuális aktust folytatott vele. Az énekesnő azt állítja, egyáltalán nincs emléke erről, de azt kizártnak tartja, hogy túl sokat ivott volna, ugyanis soha nem iszik alkoholt.

Diddy áldozata, Aubrey O'Day, azt állítja, egyáltalán nem emlékszik arra, hogy szexuálisan bántalmazta őt Diddy (Fotó: Vince Flores/Northfoto)

Diddy áldozata végül nem tett jogi lépést a rapper ellen

A történtek után Aubrey O'Day jogi tanácsadókkal is konzultált, akik felhívták a figyelmét arra, hogy az elévülési idő lejárta előtt még lenne lehetősége feljelentést tenni. Az énekesnő azonban végül úgy döntött, nem él ezzel. Elmondása szerint ugyan borzalmasan érezte magát az elévülési idő lejártakor, mégis úgy érezte, nem lenne helyes olyan vádat megfogalmazni, amelyre nem emlékszik személyesen.

Nagyon komolyan veszem, hogy egy ember élete forog kockán. Éppen ezért egyszerűen nem tartom felelősségteljesnek ezt megtenni.

Az énekesnő jogi lépést ugyan nem tett, de ez rákényszerítette arra, hogy újraértékelje a korábbi botrányt, ami közte és Diddy között robbant ki még 2008-ban.