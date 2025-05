Ezek a sztárok érintettek a Diddy-ügyben

Május 5-én kezdődött Sean 'Diddy' Combs szexkereskedelemmel kapcsolatos pere. Az ügyben számos híresség neve elhangzott. Kanye West, Michael B. Jordan, Kid Cudi és Mike Myers voltak az első hírességek, akikről szó esett, amikor a per megkezdődött a New York-i manhattani szövetségi bíróságon.

Diddy ártatlannak vallotta magát minden vádpontban (Fotó: Gregorio Binuya/ABACAUSA.COM / Northfoto)

A Diddy-ügy érintettjei

Sean 'Diddy' Combs-t 2024 szeptemberében tartóztatták le szexkereskedelem gyanújával kapcsolatban. Diddy minden vádpontban ártatlannak vallotta magát és tagadta az ellene felhozott vádakat. A héten kezdődött a tárgyalás, ahol már most számos híresség neve felmerült. Bár egyikük sem gyanúsított, mégis érintettek az ügyben.

Kanye West

A botrányhős rapper neve akkor merült fel, amikor Diddy-t 2024 szeptemberében letartóztatták. Kanye West-et nem vádolták meg semmivel és a rapper azóta is jóban van Diddy-vel. Pár hónappal később ráadásul Kanye West egy új számot adott ki, amelyben lánya, North West és Diddy is közreműködött, a 'Lonely Roads Still Go to Sunshine' címmel. Majd néhány nappal később megosztotta az egyik telefonbeszélgetését Diddy-vel, amelyben figyelmeztette West-et, hogy 'legyen óvatos' azokkal az emberekkel szemben, akik megpróbálnak 'végezni vele', és megköszönte neki, hogy gondoskodik hét gyermekéről.

Kanye West gondoskodik Diddy hét gyermekéről (Fotó: PA / Northfoto)

Mike Myers

Mike Myers neve is felmerült az ügy kapcsán, de őt sem gyanúsítják semmivel. Továbbá az sem derült ki eddig, hogy milyen kapcsolatban állhat Diddy-vel.

Mike Myers-ről nem lehet tudni, hogy miért kapcsolódik a Diddy-ügyhöz (Fotó: Abaca / Northfoto)

Michelle Williams

Az egykori Destiny's Child tag neve is felmerült az ügy kapcsán, de egyelőre nem tisztázott, hogy miért hangzott el Michelle Williams neve.

A Destiny's Child egykori tagjának neve is felmerült a Diddy-ügy kapcsán (Fotó: Photo Image Press / Northfoto)

Michael B. Jordan

A 38 éves színészt nem gyanúsítják semmivel, de az ő neve is felmerült a Diddy-ügy kapcsán. Michael B. Jordan és Cassie együtt jártak akkor, amikor az énekesnő és Diddy épp külön voltak.

Michael B. Jordan és Cassie együtt jártak akkor, amikor az énekesnő és Diddy épp szakítottak (Fotó: KGC-03 / Northfoto)

Prince

A legendás énekes neve akkor merült fel, amikor Cassie Ventura megemlítette a nevét a vallomása során. Az énekesnő arról számolt be az esküdtszéknek, hogy Prince egyik magánkoncertjére ment el titokban. Ugyanis akkori párja, Diddy semmiképp nem engedte volna el. Cassie visszaemlékezve az eseményre felidézte, hogy éppen csak megérkezett az eseményre, amikor kiszúrta, hogy Diddy is ott van. Állítása szerint azonnal elrohant a helyről, nehogy észrevegye őt Diddy.