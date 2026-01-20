Betelt a pohár: Brooklyn Beckhamnek mindenből elege lett, kitálalt a családjáról

Úgy tűnik, Brooklyn Beckhamnél végleg betelt a pohár: a fiatal nyíltan megszólalt a családját érintő, évek óta húzódó konfliktusokról, és nem is akárhogyan tette ezt.

Brooklyn Beckhamnél betelt a pohár családja miatt

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

A Beckham család évek óta csatázik

Brooklyn kapcsolata a családjával már hosszabb ideje megromlott, ám házassága után ez különösen szembetűnővé vált. David és Victoria Beckham legidősebb gyermeke most egy hosszú Instagram-bejegyzésben mesélt családi problémáiról, miután saját bevallása szerint végleg elege lett a folyamatos támadásokból.

Évekig hallgattam, és minden tőlem telhetőt megtettem, hogy ezeket az ügyeket magánügyként kezeljem

- kezdte a 26 éves fiatal.

Elmondása szerint szülei rendszeresen a sajtóhoz fordulnak, és továbbra is manipulálják a körülményeket, így nem maradt más választása, minthogy megszólaljon.

Nem akarok kibékülni a családommal. Nem irányítanak többé, életemben először kiállok magamért

- vallotta be.

Brooklyn Beckham feleségét védte

Brooklyn az utóbbi időben döbbent rá arra, hogy családja milyen messzire képes elmenni, és milyen hazugságokat terjeszt róla és feleségéről. Nyilatkozata nagy részében Nicola Peltzet védte meg.

Állítása szerint családja sosem fogadta el a feleségét, már a kezdetektől fogva ellenségesek voltak vele. Elmondása alapján édesanyja az utolsó pillanatban lemondta Nicola esküvői ruhájának elkészítését, sőt az esküvő előtti napon a család több tagja is közölte vele, hogy nem tekintik majd őt a család részének.

Az esküvő napjáról elterjedt pletykákat is igaznak nevezte: elmondása szerint édesanyja még az első táncukat is elrontotta, ugyanis felesége helyett ő táncolt Brooklynnal.

Eddigi információk szerint Nicola és Brooklyn David Beckham 50. születésnapján sem vettek részt, ám a fiatal szerint a valóság ennél összetettebb. Elmondása alapján a pár Londonba utazott, ám egy hétig elutasították őket, és a család csak akkor volt hajlandó találkozni Brooklynnal, ha feleségét nem viszi magával.

Testvéreit is manipulálják

Életem nagy részében a szüleim irányítottak. Nyomasztó szorongással nőttem fel. Életemben először, mióta elszakadtam a családomtól, ez a szorongás eltűnt.

Brooklyn annak kapcsán is megnyílt, hogy szerinte szülei nemcsak őt, hanem testvéreit is bevonták a támadásokba.

Ők küldték őket, hogy támadjanak rám a közösségi médiában, mielőtt végül a semmiből letiltottak tavaly nyáron

- utalt a pár hónapja történt drámára, ahol családja azt állította, Brooklyn a semmiből tiltotta le őket Instagramon.