Karácsonyi lázban a világsztárok: hetek óta dekorálnak az ünnepekre

A hírességek karácsonya is hasonlóan telik, akár a miénk. Ugyanúgy, nemcsak mi, egyszerű polgárok, hanem a világ sztárjai is előszeretettel öltöztetik ünnepi díszbe az otthonaikat idő előtt. Jó páran akadnak, akik már hetek óta kerülgetik a nappalijukban a karácsonyfát, miközben a kertjüket valóságos téli csodavilágként tündököl. Olvass tovább és tudd meg te is, hogy milyen a sztárok karácsonya, megismerve a jelenleg leginkább ünnepi lázban égő 5 világsztárt!

Sztárok karácsonya: Jennifer Lopez, a popdíva már novemberben feldíszítette a karácsonyfáját

Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Sztárok karácsonya: 5 híresség, aki hetek óta ünnepi lázban ég

Már november végén karácsonyi képeket posztolt Jennifer Lopez. A hálaadási asztal mellett egy elegáns karácsonyfa is helyet kapott, melyet sajátkezűleg díszített fel egy pezsgőszínű ruhában és magassarkú cipőben. „Néhány a kedvenceim közül” – írta a fotókhoz, melyeken az látszódik, hogy a popdíva a gyerekeivel együtt készítette az ünnepi vacsorát, természetesen teljes pompában.

Victoria Beckham és családjának karácsonyfája

Fotó: Northfoto

A kevesebb néha több – vallja Victoria Beckham, aki idén – már novemberben – egy letisztult karácsonyfával rukkolt elő: díszek helyett csak finom, meleg fények világítanak a fán. Az egykori Spice Girl úgy döntött, a luxus minimalizmusa, a visszafogott stílus és a nyugalom jellemezze az ünnepet családjában. Az egyszerű fa arra is emlékeztet: a karácsonynak nem kell harsánynak lennie — a meghittség, a fények és az atmoszféra is elég lehet.

Jennifer Garner

Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northfoto

A közösségi médiában megmutatta Jennifer Garner, hogy Los Angeles-i otthonuk kertjében már ünnepi dekoráció ragyog: koszorú az üvegház ajtaján, karácsonyi fények, és cukorrúdnak felöltöztetett fák is díszítik az udvart. Garner úgy fogalmazott, hogy imádja az otthonát, amely a családi életük fő színtere, ezért fontos, hogy ünnepi legyen és egyben játékos.

Chrissy Teigen és John Legend imádják a karácsonyt

Fotó: Jeff Kravitz / GettyImages

Habár Beverly Hillsben van a családi házuk, de idén a karácsonyt New Yorkban akarja tölteni Chrissy Teigen és John Legend. Ettől függetlenül otthonukat jó előre feldíszítették, hófödte külsejű fenyőfák, fehér fények és piros-arany díszek teszik meséssé a bejáratot. A stílus klasszikus, nosztalgikus, mégis elegáns, habár kissé szokatlanul mutatnak a kaliforniai melegben.