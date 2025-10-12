Eltűntek: ezeket a sztárokat lehet, hogy soha többé nem látjuk a képernyőn

Ki botrányba keveredett, ki visszavonult, kinek pedig csak „lejárt az ideje”: a világsztárok közül sokan nap mint nap reflektorfényben vannak, mások neve viszont szépen lassan homályba vész. Alább ötöt mutatunk azok közül az eltűnt sztárok közül, akik valamilyen oknál fogva leléptek a vörös szőnyegről.

Emma Watson, az eltűnt sztárok egyike a milánói divathéten 2024-ben

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Eltűnt sztárok nyomában

„Nagyon keveset csinálhattam abból, amit igazán élveztem” – fedte fel az érzéseit Emma Watson, aki elmondása szerint a Harry Potteren kívül nagyon fájdalmas élményekkel gazdagodott Hollywoodban. Az utóbbi két évben már egyáltalán nem vállalt semmilyen szerepet, mint mondja, más sikerekre vágyik az életében. Rendezőként például szívesen tevékenykedne.

Jack Nicholson

Fotó: POER / Northfoto

Tizenöt éve nem állt kamerák elé Jack Nicholson. Büszkén vallja, hogy miután mindent elért, amire vágyott, egyszerűen belefáradt a felhajtásba. Mivel már nem akart tovább szerepelni, egyszerűen hátat fordított a sztárvilágnak. Hivatalosan ugyan sosem jelentette be, hogy nyugdíjba vonul, sokak szerint esélytelen, hogy valaha is visszatér.

Matt LeBlanc

Fotó: Armando Gallo / Northfoto

„Ez az, amit akarok: semmit. Zérót" – jelentette ki Matt LeBlanc. Senki sem állíthatja, hogy a sármos színész ne próbált volna kitörni a Jóbarátok-sorozat adta skatulyából, ám sajnos nem járt sikerrel. Bármit is vállalt, a közönség mindig a vicces, kissé bohókás olasz srácot látta benne. Matthew Perry halála csak rontott a helyzeten, azóta visszavonultabb életet él, mint valaha.

Cameron Diaz

Fotó: PA / Northfoto

„Úgy éreztem, egyszerűen vissza kell vonulnom annak érdekében, hogy visszaszerezhessem a saját életemet” – jelentette ki Cameron Diaz. Noha mostanában több projekt kapcsán is felmerült a neve, tíz évig szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, hogy minden idejét és figyelmét a családjának szentelhesse.

Daniel Day-Lewis

Fotó: Dia Dipasupil / Getty Images

„Totál hülyét csináltam magamból, amikor bejelentettem, hogy abbahagyom a munkát, és valószínűleg még nagyobb hülyét csináltam magamból, amikor visszatértem” – vallotta be nevetve Daniel Day-Lewis, aki épp a napokban jelentette be, hogy 8 év után ismét munkába áll. Korábban azt mondta, hogy a munkája iránti túlzott érdeklődés szinte az őrületbe kergette.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: