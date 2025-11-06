Diddy suttyó vacsorával ünnepelte 56. születésnapját a börtönben: mutatjuk, mit evett a rácsok mögött

Diddy börtönben töltötte az 56. születésnapját, ahol az ünnepi menüben sajtospizza, zöldbab és egyéb intézmény által kínált fogások szerepeltek.

Diddy, aki korábban zenei mogulként, producerként és divatvállalkozóként tevékenykedett, most a börtönmosodában dolgozik (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Diddy börtönben töltötte 56. születésnapját

Diddy 2025. november 4-én ünnepelte az 56. születésnapját, ám most nem egy megszokott 'freak-off' buli keretein belül, hanem a rácsok mögött New Yersey-ben, a Fort Dix szövetségi büntetés-végrehajtási intézetben. Az egykori rapmogul október 30-án került át ebbe az intézménybe, azok után, hogy az előzőben több panaszt is tett a nem megfelelő körülmények miatt.

A People magazin értesülései szerint Diddy börtönben töltött első születésnapját a megszokott napi rutin részeként élte meg. A korábban zenei mogulként, producerként és divatvállalkozóként ismert sztár most ugyanolyan szabályok és korlátozások között él, mint a többi elítélt, és ugyanazt a menüt kapja, mint bárki más a börtönben.

Diddy jelenleg az 50 hónapos szabadságvesztését tölti a Fort Dix börtönben (Fotó: MPI99 / MediaPunch / Northfoto)

Diddy születésnapi börtön menüje

Diddy születésnapján a többi fogvatartottal együtt ünnepelt és a börtön hivatalos napi menüje szerint étkezett. A reggelit körülbelül 6:30-kor tálalták, ami gyümölcsöt, gabonapelyhet és reggeli süteményt vagy teljes kiőrlésű kenyeret és lekvárt tartalmazott. Az ételeket sovány tejjel, margarinnal és tasakos édesítőszerekkel tálalták. Ebédre parmezános csirkét vagy csicseriborsó burgert lehetett választani, paradicsom szósszal készült tésztával és spenóttal, ami mellé fokhagymás kenyeret vagy teljes kiőrlésű kenyeret kínáltak.

A délután 4:30 körül felszolgált vacsoránál sajtos pizza vagy fehér bab közül lehetett választani. A két étel mellé pedig olasz tésztasalátát, zöldbabot és salátát tálaltak. Mindezek mellé a fogvatartottak különböző öntetek közül választhattak, és ital is járt az étkezéshez. A börtönben a háromszori étkezésen kívül működik egy kisbolt is, ami lehetőséget ad arra is, hogy az elítéltek kisebb édességeket vásároljanak, mint például sajttortát, mézes süteményt, Pop-Tartsot vagy csokoládés kekszet.

Diddy most nem egy megszokott 'freak-off' bulin, hanem a rácsok mögött töltötte a születésnapját (Fotó: Globe Photos / Northfoto)

Diddy börtönbüntetése

Diddy ugyan nem ilyen körülményekhez szokott, ám most nincs más választása, ugyanis jelenleg az 50 hónapos szabadságvesztését tölti a Fort Dix szövetségi büntetés-végrehajtási intézetben. A tervezett szabadulásának dátuma 2028. május 8., de jó magaviselet esetén ez az időpont korábbra módosulhat.