Nem menekül, nincs luxus! Ezt volt Diddy hálaadásnapi menüje börtönben

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 20:15
Az 56 éves rapper szigorú korlátozásokban töltötte a hálaadást. Diddy a tőle megszokott Freak-off buli helyett most a börtönszabályok szerint ünnepelt.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Idén Diddy hálaadás napja nem luxuskörülmények között, hanem a Fort Dix szövetségi börtön feltételei szerint zajlott. A nap menetrendje, a hivatalos programok és az elítélteknek felszolgált Hálaadás napi menü mind nyilvánosságra került, így betekintést nyerhetünk abba, hogyan zajlik a hálaadás egy amerikai börtönben.

Diddy a tőle megszokott Freak-off buli helyett most a börtönszabályok szerint ünnepelte a hálaadást
Diddy a tőle megszokott Freak-off buli helyett most a börtönszabályok szerint ünnepelte a hálaadást (Fotó: Zuma/ Northfoto)

Mit lehet tudni Diddy börtön életéről?

  • Sean Diddy Combs 2025 októberében 50 hónap szabadságvesztést kapott
  • Diddy börtönbüntetését a brooklyn-i Metropolitan Detention Centerben kezdte, majd átszállították New Jersey-be, a Fort Dix szövetségi börtönbe
  • A fogvatartottak a szövetségi szabályok szerint előírt étkezést, napi rutint és ellenőrzött közösségi programokat kapnak
  • A rapper ugyanazokat a feltételeket kapja, mint a többi elítélt
  • Ünnepnapokon, mint a Hálaadás, a börtön egységes ünnepi menüt és korlátozott, de engedélyezett programokat biztosít az elítéltek számára. 

Diddy hálaadás napja

Diddy hálaadás napja a Fort Dix börtönre jellemző szabályok szerint zajlott. A rabok a nap során meghatározott időpontokban vehettek részt a közösségi eseményeken, amelyek az ünnephez igazodva sportolási lehetőségeket, kártyajátékokat és felügyelt szabadidős tevékenységeket tartalmaztak. A program célja az volt, hogy az ünnep napján a fogvatartottak a szigorú keretek között is valamelyest eltérő, ünnepinek számító környezetben tölthessék a napot. A látogatás is engedélyezett volt, az erre kijelölt órákban, de természetesen a biztonsági előírások teljes betartásával. 

Diddy-t 50 hónap szabadságvesztésre ítélte a bíróság októberben
Diddy-t 50 hónap szabadságvesztésre ítélte a bíróság októberben (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Diddy hálaadás napi menüje

A hálaadás egyik legfontosabb eleme az ünnepi étkezés, amely a börtönben is kiemelt szerepet kapott, noha jóval kötöttebb formában. A reggeli egyszerű, de egységes összetételű volt: gyümölcs, teljes kiőrlésű pékáru, gabonapehely és tej került az asztalra. Az ünnepi ebéd a szövetségi börtönök által megszokott 'holiday meal' menüt követte, amely sült pulykából vagy vegetáriánus opcióként szója-csirkéből, köretekből, valamint desszertből vagy gyümölcsből állt. A vacsora ezzel szemben jóval szerényebb összeállítású volt. A rabok egy egyszerű szendvicset, chipset és egy kisebb desszertet kaptak. A vacsora kiosztás után pedig a börtön szokásos esti rendje lépett életbe. 

Diddy a jelen helyzet szerint legkorábban 2028.május 8-án szabadul a börtönből
Diddy a jelen helyzet szerint legkorábban 2028.május 8-án szabadul a börtönből (Fotó: Matt Baron/BEImages / Northfoto)

Diddy szabadulásának időpontja

A nap folyamán Diddy mindenben ugyanazt az eljárást követte, mint a börtön többi lakója. Az 56 éves rapper számára ez volt az első hálaadás, amit a börtönben kellett töltenie. De feltételezhetőleg nem az utolsó, ugyanis Diddy-t 50 hónap szabadságvesztésre ítélte a bíróság még októberben, ami alapján a legkorábban 2028. május 8-án szabadulhat. 

 

 

