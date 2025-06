Sydney Sweeney megdöbbentette rajongóit! Drámai átalakuláson ment keresztül a szakítása óta

Matthew McConaughey legismertebb alakítása a „Dallas Buyers Club” című filmben volt, amelyért Oscar-díjat nyert. Számos alakítása mellett ismert arról is, hogy fizikailag nagy változásokon ment keresztül szerepeihez (Fotó: Tom Walko)

Anne Hathaway

A hamarosan talán éppen hazánkban forgató színésznő a romantikus komédiák mellett előszeretettel bukkan fel komoly drámákban is. Utóbbiak táborába tartozik A nyomorultak című musical is, melyet olyannyira nem vett félvállról Hathaway kisasszony, hogy Fantine megformálásért 12 kg-tól is hajlandó volt megszabadulni. A súlyvesztés annyira látványos volt, hogy kollégái és családtagjai is komolyan aggódtak az egykori neveletlen hercegnőért, de ő hamar formába lendült, hiszen utána már forgatta is a Christopher Nolan-féle Batman harmadik fejezetét.

Anne Hathaway az „A hercegnő naplója” és a „Nyomorultak” című musical főszerepei által vált híressé, és Oscar-díjat kapott a „Les Misérables” miatt. Magyarországon is járt, több fesztiválon és rendezvényen megfordult (Fotó: PA)

Christian Bale

Az átalakulások nagymesterének bérelt helye van egy ilyen listán. A súlyával megint életveszélyesen játszadozó Christian Bale leglátványosabb fogyását még a 2000-es évek elején mutatta be, mikor 27 kilótól megszabadulva csont és bőrre fogyott A gépész miatt, de ennek ellenkezőjét is végre tudta hajtani úgy 10 évvel később Az amerikai botrányban kapott szerepe kedvéért, mikor is 43 kiló felesleget pakolt fel magára.

Christian Bale rendkívüli átalakulásairól híres, mint például a „The Machinist” című filmhez való extrém fogyás, vagy a „Batman” szerephez való izmosodás (Fotó: Robin L Marshall)

Vincent D’Onofrio

Stanley Kubrick háborús szatírájának talán legösszetettebb karakterét nemcsak szellemileg volt kihívás megformálni Vincent D’Onoforio számára megformálni, hanem testileg is. Az Acéllövedékek kedvéért a Jurassic World-filmek és a Daredevil-sorozat színésze több mint 30 kilót szedett magára.

Vincent D’Onofrio legismertebb alakítása a „Full Metal Jacket” című filmben volt, ahol egy komplex és sötét karaktert játszott (Fotó: AFF/PA Images)

Renée Zellweger

Az idén már a negyedik felvonásával jelentkező romantikus franchise kezdeti éveiben a Bridget Jonest alakító Renée Zellweger nem volt olyan szerencsés, mint mostanában. Szerepe akkoriban ugyanis megkövetelte, hogy szabaduljon meg karcsúságától, és némi súlyfelesleget magára pakolva játssza el a több fronton is ügyetlen főhősnőt. Az Oscar-díjas színésznő a Bridget Jones naplója miatt nem kevesebb mint 14 kg-ot szedett magára, majd miután leadta, ugyanezt a hízási procedúrát megismételte a második rész készítése előtt is, ám utána már többet nem volt hajlandó testsúlyával „liftezni”.