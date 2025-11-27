"Hiányozni fogsz" – gyászba borult a sztárvilág, elhunyt a legendás divattervező

Elhunyt Pam Hogg, a legendás divattervező, aki olyan hírességeket öltöztetett, mint Kate Moss és Beyoncé.

Elhunyt a legendás divattervező Pam Hogg

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Családja egy közleményben osztotta meg a szomorú hírt, írva, hogy "mély fájdalommal tudatják szeretett Pamela halálát". Bár a halála okát nem hozták nyilvánosságra, elmondták, hogy utolsó óráit a hackney-i Joseph’s Hospice-ban töltötte, családja és szerettei körében.

Pamela kreatív szelleme és munkássága minden korosztály életére hatással volt. Csodálatos örökséget hagyott maga után, amely továbbra is inspirálni fog, és arra ösztönöz minket, hogy a korlátokon túl éljünk.

A legendás divattervezőt ismert arcok gyászolják

Pam barátai a szomorú hír hallatán kifejezték fájdalmukat. Fearne Cotton műsorvezető Instagramon fejezte ki elismerését:

Pam. Ó, Pam. Micsoda öröm volt megismerni téged. Hiányozni fogsz, Pam.

Kim Jones ruhatervező "harcos királynőnek" nevezte őt, míg Bella Freud tervező elmondta, szomorú belegondolni, hogy a divatvilág most Pam ragyogása nélkül megy tovább.

Nick Grimshaw rádiós műsorvezető így emlékezett vissza egyik kedvenc vendégére:

Mindig az este fénypontja volt egy mély beszélgetés Pammel. Mindig olyan barátságos, olyan vicces, élénkítő és inspiráló volt a társasága. Hiányozni fog.

Pam Hogg Skóciában született, majd a Glasgow School of Art-on és a londoni Royal College of Art-on szerezte szakmai végzettségét. Első divatkollekciója, a Psychadelic Jungle, 1981-ben került kifutóra: ezt a nyolcvanas évek elején a London Blitz Club szigorú öltözködési szabályai és hangulata ihlették.

Tervezései merészek, futurisztikusak és punk hatásúak voltak. Leghíresebb darabja a macskás kosztüm saját értelmezése volt, és karrierje során Kylie Minogue, Rihanna és Lady Gaga számára is készített ennek különféle változatait.

Naomi Campbell, Björk, Grace Jones, Kelly Rowland, Diana hercegnő és Eugénia hercegnő is azok közé a hírességek közé tartozott, akik Hogg ruháit viselték - írja az Independent.