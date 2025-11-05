David Beckham megható kijelentést tett családjáról, miután lovaggá ütötték

Sir David Beckham lovaggá ütése után egy megható interjúban beszélt arról, hogy mit jelent számára ez az elismerés. Az egykori futball-legenda ismét bebizonyította, hogy nála a család az első, még annak ellenére is, hogy legidősebb fia, Brooklyn Beckham ezt a jeles eseményt is kihagyta.

David Beckham-et III. Károly király ütötte lovaggá a Windsor-kastélyban

(Fotó: Northfoto)

David Beckham megható kijelentést tett családjáról

David Beckham jótékonysági- és sporttevékenységeiért kapta a megtisztelő címet III. Károly királytól a windsori királyi kastélyban. Az egykori futball-legenda a jeles esemény után egy megható interjúban beszélt a The SUN-nak a jövőbeni terveiről. Sir David Beckham bevallotta, hogy ez a különleges nap számára inkább érzelmekkel, mint idegességgel teli volt, mivel családja jelenléte megnyugtatta őt.

Az, hogy ma itt vannak a szüleim, hogy itt van a feleségem, hogy együtt ünnepelhetünk a gyerekeimmel, nagyon érzelmes napot jelent.

Nyilatkozott továbbá a jótékonysági munkájáról, amelyet még 15 évesen kezdett Manchesterben.

Ez a fontos munka mindig folytatódni fog. De a mai napot csak a családommal együtt élvezem.

David Beckham a lovaggá ütés után a gyermekeivel ünnepelt

(Fotó: Northfoto)

Focistából lett lovag

David Beckham neve már rég túlnőtt a focipályán. A legendás középpályást – aki több mint száz válogatott meccsel büszkélkedhet – ettől kezdve megilleti a Sir David Beckham megszólítás. Ez az elismerés azonban jóval többről szól, mint csupán egy rangról. A lovagi cím ugyanis a brit monarchia elismerése annak az életútnak, amely példát mutat nemcsak a sportolóknak, hanem az egész nemzedéknek. Sir David Beckham pedig ezt a Windsor-kastélyban tartott beszédében ki is emelte.

Mindent, amit teszek, szeretetből teszem. Nem azért teszem, mert kénytelen vagyok, nem azért teszem, mert muszáj, hanem azért, mert fontos, mert úgy gondolom, hogy mindig lesz valami tennivaló. Hiszem, hogy a munkám soha nem fog véget érni. Élvezem a munkát. Olyan értékrendben nevelkedtem, hogy tiszteljem az embereket, és ez így is marad.

Brooklyn Beckham ezen a családi eseményen sem vett részt

(Fotó: Northfoto)

Brooklyn Beckham ezt is kihagyta

A Beckham család a lovaggá ütés napján is egységes frontot mutatott a nyilvánosságnak. Felesége, Lady Victoria, édesanyja, Sandra és édesapja, Ted kísérte el őt a nagy napra, akik mind lenyűgözve nézték az érzelmekkel teli avatási ceremóniát. Alig néhány órával később pedig Sir David Beckham és Lady Victoria Beckham gyermekeikkel, Romeóval, Cruzzal és Harperrel együtt ünnepelte az eseményt. A családfő még viccesen meg is jegyezte, hogy mostantól nyugodtan szólítsák Sir Dad-nek. Egy figyelemre méltó személy azonban hiányzott az örömteli pillanatokból. Sir David és Lady Victoria legidősebb gyermeke, Brooklyn, aki megint kihagyta a család nagy napját és még nyilvánosan sem ismerte el édesapja lovagi címét. Döntése azonban nem volt meglepő, azok után, ami az utóbbi fél évben történt kettejük között, és ami Brooklyn felesége, Nicola és Lady Victoria cseppet sem fényes viszonyára vezethető vissza.