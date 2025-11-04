Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Elérkezett a pillanat: Károly király lovaggá ütötte David Beckhamet

David Beckham
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 13:50
Károly királylovaggá avatás
Több évnyi várakozás, csalódások és remények után a világ egyik legismertebb sportlegendája végre megkapta az elismerést, amit régóta megérdemelt. David Beckham immár hivatalosan is: Sir David Beckham, miután Károly királytól megkapta a lovagi címet.

David Beckham, az angol válogatott korábbi csapatkapitánya és a Manchester United ikonja, ma hivatalosan is lovagi címet kapott Windsor kastélyában, miután felkerült a király születésnapi kitüntetési listájára.

Több évnyi várakozás után megkapta lovagi címét David Beckham Fotó: AFP

Károly király lovaggá ütötte David Beckhamet

A lovagi kitüntetéssel az 50 éves sportlegendának nemcsak pályafutása, hanem évtizedeken át tartó jótékonysági munkája előtt is tisztelegnek. Beckham évek óta a UNICEF nagykövete, több nemzetközi segélyprogramot is támogatott.

A ceremónián III. Károly király személyesen ütötte lovaggá a négygyermekes édesapát, aki térdre ereszkedve fogadta a kardérintést. A család természetesen elkísérte: felesége, Victoria Beckham, aki maga is OBE-kitüntetett (Brit Birodalom Rendjének tisztje), mostantól Lady Beckham néven lesz ismert. Gyermekeik azonban nem kapnak külön rangot.

A divatikon Victoria különleges ajándékkal is készült: saját kezűleg tervezett és készített öltönyt férjének a nagy napra, ez volt az első alkalom, hogy személyesen alkotott neki ruhát - írta a Mirror.

 

 

