Victoria Beckham gyerekkori küzdelmeiről vallott: diszkalkulia, fizikai és lelki zaklatás

Victoria Beckham őszintén mesélt arról, milyen megpróbáltatások érték gyermekkorában. Az egykori Spice Girls tag bevallotta, hogy iskolás évei alatt rendszeresen zaklatták, és tanulási nehézségekkel is küzdött.
Victoria Beckham a People magazinnak adott interjúban elmondta, hogy az iskolás évei alatt gyakran volt kirekesztett és bántalmazott:
Az iskolaudvaron sokszor teljesen egyedül álltam. A gyerekek kólás dobozokat dobáltak rám, kinevettek és megaláztak.
A sztár szerint az iskolai évek nehezek voltak, mert a társai nem értették meg, miben különbözik tőlük:
Csendes voltam, más voltam, és ezért célponttá váltam.
A zaklatás fizikailag és lelkileg is megviselte, de abban az időben senki sem beszélt nyíltan a bántalmazásról vagy a mentális egészség fontosságáról.
David Beckham felesége arról is megnyílt, hogy a tanárok és a diákok is gyakran 'butának' nevezték, mert nem tudott lépést tartani az órák tempójával. Később pedig ki is derült, hogy nem figyelmetlenségről volt szó, hanem egy tanulási nehézség, amelyet akkoriban még nem diagnosztizáltak nála:
Diszlexiásnak tartom magam, és diszkalkuliám is van. Gyerekként senki sem értette ezt, csak azt mondták rám, hogy buta vagyok.
Posh Spice bevallotta, hogy ezek a gyerekkori nehézségek az önbizalmát is befolyásolták. Úgy érezte, soha nem tud megfelelni a környezetének:
Nem voltam népszerű, nem voltam jó tanuló, és nem tartoztam sehová.
Ráadásul tinédzserkorában policisztás petefészek szindrómát diagnosztizáltak nála, ami csak egy újabb nehézség volt számára, mert ez a betegség ronthatja a bőr állapotát és a test működését. Az egykori Spice Girls tagnak emiatt azzal is szembe kellett néznie, hogy az orvosok azt mondták neki, nagy valószínűséggel nehezen fog majd teherbe esni és gyereket szülni. Victoria Beckham elismerte, hogy ezek mind mély sebeket hagytak benne, és csak felnőttként tudta feldolgozni őket.
Victoria Beckham ma már négygyermekes édesanyaként tekint vissza a gyerekkorára, és igyekszik gyermekeit más szemlélettel nevelni. Lányát, Harper Seven Beckhamet különösen arra tanítja, hogy legyen figyelmes és empatikus másokkal.
Azt mondtam neki: ha látsz egy gyereket, aki egyedül ül az udvaron, menj oda hozzá. Mert az az anyád volt.
Továbbá kihangsúlyozta, hogy a múltbéli tapasztalatai segítették őt abban, hogy kitartó és céltudatos legyen:
A zaklatás megtanított arra, hogy erős legyek, és ne adjam fel.
