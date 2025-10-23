Victoria Beckham gyerekkori küzdelmeiről vallott: diszkalkulia, fizikai és lelki zaklatás

Victoria Beckham őszintén mesélt arról, milyen megpróbáltatások érték gyermekkorában. Az egykori Spice Girls tag bevallotta, hogy iskolás évei alatt rendszeresen zaklatták, és tanulási nehézségekkel is küzdött.

Victoria Beckham diszlexiás és diszkalkuliás is egyben

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Victoria Beckham gyerekkori küzdelmeiről vallott

Victoria Beckham a People magazinnak adott interjúban elmondta, hogy az iskolás évei alatt gyakran volt kirekesztett és bántalmazott:

Az iskolaudvaron sokszor teljesen egyedül álltam. A gyerekek kólás dobozokat dobáltak rám, kinevettek és megaláztak.

A sztár szerint az iskolai évek nehezek voltak, mert a társai nem értették meg, miben különbözik tőlük:

Csendes voltam, más voltam, és ezért célponttá váltam.

A zaklatás fizikailag és lelkileg is megviselte, de abban az időben senki sem beszélt nyíltan a bántalmazásról vagy a mentális egészség fontosságáról.

Victoria Beckham és David Beckham 26 éve házasok

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

David Beckham felesége arról is megnyílt, hogy a tanárok és a diákok is gyakran 'butának' nevezték, mert nem tudott lépést tartani az órák tempójával. Később pedig ki is derült, hogy nem figyelmetlenségről volt szó, hanem egy tanulási nehézség, amelyet akkoriban még nem diagnosztizáltak nála:

Diszlexiásnak tartom magam, és diszkalkuliám is van. Gyerekként senki sem értette ezt, csak azt mondták rám, hogy buta vagyok.

Victoria Beckham lányát, Harpert, arra tanítja, hogy legyen figyelmes és empatikus másokkal

Fotó: PA / Northfoto

A külseje miatt is csúfolták

Posh Spice bevallotta, hogy ezek a gyerekkori nehézségek az önbizalmát is befolyásolták. Úgy érezte, soha nem tud megfelelni a környezetének:

Nem voltam népszerű, nem voltam jó tanuló, és nem tartoztam sehová.

Ráadásul tinédzserkorában policisztás petefészek szindrómát diagnosztizáltak nála, ami csak egy újabb nehézség volt számára, mert ez a betegség ronthatja a bőr állapotát és a test működését. Az egykori Spice Girls tagnak emiatt azzal is szembe kellett néznie, hogy az orvosok azt mondták neki, nagy valószínűséggel nehezen fog majd teherbe esni és gyereket szülni. Victoria Beckham elismerte, hogy ezek mind mély sebeket hagytak benne, és csak felnőttként tudta feldolgozni őket.