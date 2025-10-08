Hogy micsoda? Victoria Beckham 25 éve ugyanazt az ételt eszi

Victoria Beckham életében talán csak egyetlen egy dolog állandóbb, mint a divat. Ez pedig nem más, mint az étrendje. Férje, David Beckham szerint a divattervező 25 éve szinte minden nap ugyanazt az ételt fogyasztja.

Victoria Beckham diétája csak grillezett halból és párolt zöldségekből áll (Fotó: Jeffrey Mayer / Northfoto)

Victoria Beckham 25 éve ugyanazt az ételt eszi

David Beckham a River Café Table 4 című podcast műsorában árulta el, hogy amíg ő imád enni és új ételeket kóstolgatni, addig a felesége 25 éve minden nap ugyanazt az ételt eszi. Elmondása szerint házasságuk alatt mindössze egyetlen egyszer fordult elő, hogy Victoria Beckham megkóstolta az ő ételét, akkor is csak a terhessége idején:

Az ételek és a borok nagyon meghatnak. Ha valami finomat eszem, azt szeretném, ha mindenki megkóstolná. Sajnos olyan emberhez mentem hozzá, aki az elmúlt 25 évben mindig ugyanazt ette.

Victoria Beckham diéta

A híres 'Victoria Beckham diéta' állítólag csupán grillezett halból és párolt zöldségekből áll. A Vogue szerint David Beckham felesége különösen válogatós. Kerüli az olajat, a vajat, a mártásokat és minden nehezebb fogást. A saját bevallása szerint igyekszik minden nap tisztán étkezni. Nincs liszt, nincs tejtermék, csak egyszerű, feldolgozatlan alapanyagok:

Sok friss halat, friss zöldséget és salátát eszem, valamint magvakat és dióféléket. Imádom a gyümölcsöket is, de nem eszem túl sokat, mert attól elég puffadtnak érzem magam. Fegyelmezett vagyok az étkezésem tekintetében, így tudom a legjobban kihasználni a testem adta lehetőségeket.

Majd hozzátette, hogy azért ő is szokott néha csalni:

Néhány pohár vörösborral kényeztetem magam, szeretem a tequilát is, és eszem szénhidrátokat. Sok avokádót és nagyon jó zsírokat, például lazacot eszem. Négy gyermekem van és dolgozom is, hosszú órákat, és ez nekem bevált, így 100 százalékosan tudok teljesíteni.

Amíg Victoria Beckham szigorú diétát követ, férje, David Beckham, azt eszik, amit megkíván

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Victoria Beckham tudatos táplálkozásának valódi oka

Ez a szigorú diéta nem új keletű szeszély, az egykori Spice Girls tag tudatosan él így hosszú évek óta. David Beckham felesége annak idején a bőre miatt döntött a diéta mellett még évekkel ezelőtt:

A bőröm miatt lettem nagyon óvatos azzal, amit eszem.

A divattervező korábban maga is elismerte, hogy étkezési szokásai 'unalmasnak' tűnhetnek mások számára, de ő így érzi jól magát, és a testét is ebben a formában tudja kontrollálni.