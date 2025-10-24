Kim Kardashiannál agyi aneurizmát diagnosztizáltak

A 45 éves valóságshow sztár bevallotta, hogy agyi aneurizmát diagnosztizáltak nála. A The Kardashians főszereplője szerint az orvosok a rendkívüli stresszt nevezték meg kiváltó okként. Kim Kardashian Kanye Westet hibáztatja.
A The Kardashians új évadában Kim Kardashian sokkoló bejelentést tett. A 45 éves valóságshow sztár egy rutin MRI-vizsgálat során tudta meg, hogy egy kis aneurizmát találtak az agyában. Az orvosok szerint a probléma legfőbb oka a tartós stressz, amely hosszú időn át hatott a sztár szervezetére. Az aneurizma az agyi ér falán kialakuló kidudorodás, amely komoly kockázatot jelenthet, ha megreped. A The Kardashians sztárja arról is beszámolt, hogy az utóbbi időben újra megjelent nála a pikkelysömör is, amelyet korábban már sikerült visszaszorítania. Orvosai szerint ez is a válás utáni stressz következménye lehet. Kim Kardashian Kanye Westet hibáztatja a diagnózisért.
Az orvosok szerint Kim Kardashian agyi aneurizmája jelenleg nem jelent közvetlen életveszélyt, de fokozott megfigyelést igényel. A sztár orvosi csapata szigorú életmódbeli ajánlásokat adott neki, köztük a stressz csökkentését és a rendszeres pihenést. Kim Kardashian a nyilvánosság előtt is beszélt a tapasztalatáról:
Ez az első alkalom, hogy nem érzem úgy, hogy mindenért nekem kell felelősséget vállalnom.
A kijelentés sok rajongó szerint arra utal, hogy az üzletasszony a válás után igyekszik új életet kezdeni, és kevesebb terhet vállalni magára.
Kim Kardashian és Kanye West 2014-ben kötöttek össze az életüket, válásuk pedig 2022-ben vált hivatalossá. A házasságuk alatt négy közös gyermekük született: North (12), Saint (9), Chicago (7) és Psalm (6). A válás és a kapcsolatuk alatt felgyülemlett feszültség azonban látható nyomot hagyott rajta. Kim Kardashian Stockholm-szindrómaként írja le azt az érzelmi állapotot, amelyben volt Kanye West mellett. Ragaszkodott valakihez, aki érzelmi terhet rótt rá, és közben mégis úgy érezte, kötelessége mellette maradni. Kim Kardashian a közelmúltban adott interjúkban el is ismerte, hogy az állandó figyelem, a sajtónyomás és a korábbi kapcsolat feldolgozása komoly kihívást jelentett számára:
Elfáradtam abban, hogy mindig segíteni akartam. Úgy éreztem, mindent nekem kell megoldanom.
De ma már tudatosan dolgozik azon, hogy határokat állítson fel, és megvédje magát az érzelmi túlterheléstől.
