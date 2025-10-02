Meg akarták ölni Kim Kardashiant! A bombázó könnyek között vallotta be: "Egy közeli személy merényletet tervezett ellenem"

A The Kardashians 7. évadában Kim Kardashian elárulta, hogy veszélyben volt az élete. Állítása szerint egy hozzá közel álló személy merényletet rendelt ellene.

Kim Kardashian szerint egy hozzá közel álló személy merényletet tervezett ellene (Fotó: Agence / Bestimage / Northfoto)

Kim Kardashian ellen merényletet terveztek

A Hulu október 1-jén, szerdán tette közzé a népszerű valóságshow, a The Kardashians, következő évadának hivatalos előzetesét, amelyben Kim Kardashian sokkoló vallomást tesz. A videó közepén a 44 éves televíziós személyiség könnyek közt számol be arról, hogy 'hívást kapott a nyomozóktól', akik közölték vele, hogy 'valaki, aki nagyon közel áll hozzá, merényletet tervez ellene'. Majd ezután Kendall Jenner annyit reagál erre, hogy:

Mindannyian feszültek vagyunk.

Végül Kim Kardashian annyival zárja az előzetest, hogy:

Örülök, hogy vége.

A felvételen jól látható a 44 éves üzletasszony zaklatottsága, ahogy épp számítógép előtt ül, és fejét a kezébe temeti. Bár az előzetes nem árulja el, ki az állítólagos támadó, az eseményekből arra lehet következtetni, hogy valódi nyomozás is zajlik az ügyben.

A rajongók Kanye West-re, Kim Kardashian exére gyanakodnak (Fotó: Javier Rojas / Northfoto)

Kanye West-re gyanakszanak

Az előzetes megjelenése után az interneten ismét előkerült Kanye West 2022 februárjában tett nyilatkozata, amelyben azt állította, hogy Kim Kardashian őt vádolta meg azzal, hogy merényletet akar elkövetni ellene. Egy X-bejegyzésben a rapper ezt írta:

Tegnap Kim azzal vádolt meg, hogy el akarom tetetni láb alól. Komolyan? Most már azzal is vádolnak, hogy merényletet szervezek? Ezek a vádak akár börtönbe is juttathatnak valakit…

Kanye West szerint ezek az állítások veszélyesek és károsak, főleg egy fekete férfi számára, akit az igazságszolgáltatás rendszeresen súlyosabban ítél meg. Továbbá felhozta azt a legutóbbi történetet is, amikor épp a gyermekei születésnapi bulijára volt hivatalos, és ami után több dologgal is megvádolták. Többek között lopással, drogfogyasztással és erőszakos viselkedéssel is. A The Kardashians sztárja akkoriban nem reagált nyilvánosan ezekre a vádakra, és a posztot később törölték a platformról. De az internet népe most előásta ezt is és elindult a spekuláció, hogy vajon Kim Kardashian Kanye West-re gondolhatott-e az előzetesben.