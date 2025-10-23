Kim Kardashian sokkoló vallomást tett: „Stockholm-szindrómám volt Kanye West miatt”

Kim Kardashian a The Kardashians című sorozat új évadának premierjében először beszélt arról, hogy házassága Kanye Westtel milyen mély érzelmi terhet rótt rá. A valóságshow sztár azt állította, hogy kapcsolatuk során Stockholm-szindrómában szenvedett, miközben minden erejével próbálta támogatni férjét és megóvni családját.

Kim Kardashian sokáig úgy érezte, személyesen ő a felelős Kanye West viselkedéséért

Fotó: Stephen Lock / i-Images / Northfoto

Kim Kardashian Stockholm-szindrómában szenvedett Kanye West miatt

A The Kardashians hetedik évadának első részében Kim Kardashian meglepően nyíltan beszélt a Kanye Westtel töltött évekről. A 45 éves sztár elmondta, hogy házassága idején gyakran érezte magát csapdában, mégis mindent megtett, hogy segítsen férjének.

Mindig rosszul éreztem magam. Mindig védeni és segíteni akartam őt.

Hozzátette, hogy sokáig úgy érezte, személyesen ő a felelős Kanye West viselkedéséért, és csak mostanra értette meg, hogy nem az ő feladata volt megmenteni. Kim Kardashian szerint a Stockholm-szindróma kifejezés pontosan leírja azt az érzelmi állapotot, amelyben volt. Ragaszkodott valakihez, aki érzelmi terhet rótt rá, és közben mégis úgy érezte, kötelessége mellette maradni.

Kim Kardashian és Kanye West 2014-ben házasodtak össze és 2021-ben döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják

Fotó: OConnor- Arroyo/AFF-USA.com / Northfoto

Kim Kardashian Kanye Westtel való kapcsolata

A műsorban Kim Kardashian arról is beszélt, hogy a stressz és az érzelmi terhelés hatással volt a fizikai egészségére is és úgy érzi Kanye West most ismét próbára teszi őt:

A válásom óta nem volt pikkelysömöröm, de most újra megjelent.

A sztár szerint a válás alatt legnehezebb az volt, hogy mindezt anyaként kellett megélnie:

A gyerekeim miatt erősnek kellett maradnom. Az volt a legfontosabb, hogy megvédjem őket.

Majd hozzátette, hogy bár a válás lezárult, a közös szülői feladatok miatt továbbra is kapcsolatban vannak:

Sokan azt gondolják, hogy a válás azt jelenti, hogy soha többé nem kell találkoznom vele, de ez nem így van. Négy gyermeket nevelünk együtt, ez nem egy egyszerű lezárás.

Kim Kardashian a válása óta próbál újra önmagára találni

Fotó: CYRIL MOREAU / BESTIMAGE / Northfoto

Kim Kardashian válás utáni élete

Kim Kardashian és Kanye West 2014-ben házasodtak össze, és ezalatt az idő alatt négy gyermekük született: North (12), Saint (9), Chicago (7) és Psalm (6). A házasságuk évei alatt számos nehézséggel kellett szembenézniük, főként Kanye West viselkedése miatt. Kim Kardashian azt is bevallotta, hogy hosszú időbe telt, mire felismerte, milyen mértékben alakította át személyiségét a kapcsolat. Azt mondta, hogy ma már tudatosan dolgozik azon, hogy határokat állítson fel, és megvédje magát az érzelmi túlterheléstől. A The Kardashians hetedik évadában a nézők azt is láthatják, hogyan próbál Kim Kardashian újra önmagára találni a válás után.