Kim Kardashian felfedte edzésprogramját, amelynek köszönhetően 44 évesen is bombaformában van. A Vogue-nak adott nyilatkozatában részletesen beszélt arról, milyen mozgásformákat részesít előnyben, melyeket kerüli, és hogyan illeszti be a rendszeres testmozgást a sűrű napirendjébe.

Kim Kardashian napi másfél órát edz reggelente (Fotó: face to face / Northfoto)

Kim Kardashian így marad bombaformában 44 évesen is

Kim Kardashian alakja mindig is beszédtéma volt, de most a 44 éves televíziós személyiség a Vogue magazinnak tett hétfői interjújában elárulta, hogy mi a bombaformájának titka. A valóságshow sztár részletesen beszámolt edzésprogramjáról, amely napi másfél óra és főként súlyzós gyakorlatokból és erőfejlesztésből áll. Ez a módszer segít fenntartani az izomtónust, miközben kíméli az ízületeket:

Nagy súlyemelő vagyok, ezért sokat súlyzózom. Voltak hátproblémáim, ezért át kellett alakítanom az edzésprogramomat, de az alsó testrészemre is figyelni kell, hogy formában maradjak. Néhány napig csak a felső testrészemre koncentrálok.

Kanye West exe heti legalább egyszer pilatesre is jár, mert ha ezt kihagyja, hátfájás jelentkezik nála. A pilates Kim Kardashian szerint nemcsak a testet, hanem a lelket is formálja, és remek kiegészítése a súlyzós edzéseknek. Általában reggelente edz, mert ilyenkor a legfókuszáltabb, és így indítja energikusan a napját. Személyi edzője pedig segít abban, hogy a gyakorlatokat a saját testalkatához és gerincproblémáihoz igazítsák.

Amit Kim Kardashian tudatosan elkerül

Ami Kim Kardashian edzésprogramját igazán különlegessé teszi, az nemcsak az, amit csinál, hanem az is, amit nem. Elmondása szerint teljesen mellőzi a hot yogát, mert bár egy alkalommal kipróbálta, túl nyugodtnak és lassúnak találta:

Majdnem elaludtam az óra közepén.

Hasonlóképp kerüli a táncos jellegű edzéseket is. Noha sokan esküsznek ezekre a mozgásformákra, Kim Kardashian számára ezek egyszerűen nem motiválóak. Ő inkább a strukturált, célorientált gyakorlatokat kedveli, amelyek során fókuszált maradhat, és jobban érzi az eredményt.

Fotó: Agence / Bestimage / Northfoto

Kim Kardashian NikeSKIMS kollekciója

Kim Kardashian nem véletlenül osztotta meg edzéstervét a rajongókkal. Szeptember 26-án ugyanis debütál a NikeSKIMS nevű új kollekciója, amelyet olyan híres sportolók népszerűsítenek, mint Serena Williams, Sha’Carri Richardson, Jordan Chiles és Chloe Kim. Kim Kardashian maga is a kollekció darabjait viseli az edzéseken, és úgy véli, hogy egy stílusos sportruha önbizalmat és plusz motivációt adhat bármilyen edzéshez.