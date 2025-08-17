Britney Spears exférje, Sam Asghari kegyetlenül kritizálta Kevin Federline új memoárját, amelyben az énekesnővel kötött házasságáról akarja lerántani a leplet.

Britney Spears és Sam Asghari hivatalosan 2024-ben váltak el

Fotó: ImagePressAgency/face to face / Northfoto

Britney Spears exférje durván odapörkölt Kevin Federline-nak

A TMZ szombaton megosztott egy felvételt arról, hogy egy fotós megkérdezte Sam Asghari-t, hogy mit gondol Kevin Federline hamarosan megjelenő könyvéről, amelyben 'részletezve lesz a Britney Spears-szel kötött házassága'. Kevin Federline, Britney Spears exférje október 21-én tervez kiadni egy könyvet, You thought you knew címmel, amelyben személyes történetét meséli el. Sam Asghari-t pedig arról kérdezte egy paparazzo, hogy mi a véleménye erről. A 31 éves modell nem rejtette véka alá a véleményét:

Nos, ő egy profi apa.

Majd cinikusan azt is hozzátette, hogy:

El lesz az első könyv, ami megmondja, hogyan legyél profi apa

Britney Spears Kevin Federline-nal kötött házassága

Britney Spears és Kevin Federline 2004 és 2007 között voltak házasok. Ez idő alatt pedig két gyermekük született: Sean (19) és Jayden (18). A válásuk után Britney Spears összeomlott, így Kevin Federline kapta meg a gyerekeik többségi felügyeleti jogát. Britney Spears-nek pedig havi 20 ezer dollár tartásdíjat kellett fizetnie neki egészen addig, amíg a fiúk be nem töltötték a 18. életévüket. Ez 17 évig tartott, 2024 novemberében volt az utolsó alkalom, hogy az énekesnő fizetett Kevin Federline-nak. Kevesebb, mint egy évvel később pedig Britney Spears exférje bejelentette, hogy kiadja az életrajzi könyvét, amelyben lerántja a leplet a popsztárral kötött házasságának részleteiről. Egy sajtóközleményben azt mondta a nemsokára megjelenő memoárjáról, hogy 'rendkívül intim és átlátható' részleteket tár majd fel a 'nagy nyilvánosságot kapott házasságukról':

Elértem a legnagyobb álmaimat, megküzdöttem a szívfájdalommal és elviseltem az állandó gúnyolódást, miközben azzá az apává váltam, akire a gyerekeimnek szüksége volt, miközben folyamatos érzelmi hullámvasutat éltek át.

Kevin Federline új memoárja 2025 októberében fog megjelenni, amelyben részletezi majd a Britney Spears-szel kötött házasságát is

Fotó: JPA / Northfoto

A rajongók egyetértenek Sam Asghari-val

Britney Spears rajongóinak egyáltalán nem tetszik Kevin Federline új memoárjának ötlete. Nagyon érdekesnek tartják, hogy az egykori háttértáncos pont azután jelenteti meg a leleplező könyvét, ami után már nem kap több gyerektartást az énekesnőtől. Továbbá egyetértenek Sam Asghari kritikájával is. Britney Spears 2022-ben házasodott össze a modellel, ám az ő kapcsolatuk sem volt hosszú életű, 2024-ben el is váltak. Bár hivatalosan bejelentették, hogy aláírtak egy titoktartási megállapodást, a 31 éves modell azóta többször is pozitívan nyilatkozott az énekesnőről. Nem véletlen tehát, hogy most is inkább az énekesnő pártján maradt.