Britney Spears exférje durván odapörkölt Kevin Federline-nak

Britney Spears exférje, Sam Asghari kegyetlenül kritizálta Kevin Federline új memoárját, amelyben az énekesnővel kötött házasságáról akarja lerántani a leplet.
A TMZ szombaton megosztott egy felvételt arról, hogy egy fotós megkérdezte Sam Asghari-t, hogy mit gondol Kevin Federline hamarosan megjelenő könyvéről, amelyben 'részletezve lesz a Britney Spears-szel kötött házassága'. Kevin Federline, Britney Spears exférje október 21-én tervez kiadni egy könyvet, You thought you knew címmel, amelyben személyes történetét meséli el. Sam Asghari-t pedig arról kérdezte egy paparazzo, hogy mi a véleménye erről. A 31 éves modell nem rejtette véka alá a véleményét:
Nos, ő egy profi apa.
Majd cinikusan azt is hozzátette, hogy:
El lesz az első könyv, ami megmondja, hogyan legyél profi apa
Britney Spears és Kevin Federline 2004 és 2007 között voltak házasok. Ez idő alatt pedig két gyermekük született: Sean (19) és Jayden (18). A válásuk után Britney Spears összeomlott, így Kevin Federline kapta meg a gyerekeik többségi felügyeleti jogát. Britney Spears-nek pedig havi 20 ezer dollár tartásdíjat kellett fizetnie neki egészen addig, amíg a fiúk be nem töltötték a 18. életévüket. Ez 17 évig tartott, 2024 novemberében volt az utolsó alkalom, hogy az énekesnő fizetett Kevin Federline-nak. Kevesebb, mint egy évvel később pedig Britney Spears exférje bejelentette, hogy kiadja az életrajzi könyvét, amelyben lerántja a leplet a popsztárral kötött házasságának részleteiről. Egy sajtóközleményben azt mondta a nemsokára megjelenő memoárjáról, hogy 'rendkívül intim és átlátható' részleteket tár majd fel a 'nagy nyilvánosságot kapott házasságukról':
Elértem a legnagyobb álmaimat, megküzdöttem a szívfájdalommal és elviseltem az állandó gúnyolódást, miközben azzá az apává váltam, akire a gyerekeimnek szüksége volt, miközben folyamatos érzelmi hullámvasutat éltek át.
Britney Spears rajongóinak egyáltalán nem tetszik Kevin Federline új memoárjának ötlete. Nagyon érdekesnek tartják, hogy az egykori háttértáncos pont azután jelenteti meg a leleplező könyvét, ami után már nem kap több gyerektartást az énekesnőtől. Továbbá egyetértenek Sam Asghari kritikájával is. Britney Spears 2022-ben házasodott össze a modellel, ám az ő kapcsolatuk sem volt hosszú életű, 2024-ben el is váltak. Bár hivatalosan bejelentették, hogy aláírtak egy titoktartási megállapodást, a 31 éves modell azóta többször is pozitívan nyilatkozott az énekesnőről. Nem véletlen tehát, hogy most is inkább az énekesnő pártján maradt.
