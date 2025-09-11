Britney Spears megvédte magát: „Nem érdekel, mit mondanak a kutyapiszkos házamról”

Az egykori popikont durván betámadták a rendetlen, kutyapiszkos otthona miatt. Britney Spears azonban nem hagyta magát, keményen visszavágott a kritikusoknak.
A 43 éves énekesnő otthonát éles kritikák érték az egyik videóján látottak miatt. Britney Spears azonban nem hagyta magát. Instagram-oldalán vágott vissza azoknak, akik a külsejét vagy az otthona állapotát bírálták. Hangsúlyozta, hogy az adott pillanat csupán egyetlen szelete az életének, és nem tükrözi a mindennapokat.
Szégyelljék magukat azok, akik pizsamában ítélkeznek mások otthona felett!
Az énekesnő ehhez pedig egy képet osztott meg Justin Bieberről és a kisfiáról, akit szintén éles kritikák érték a napokban.
Az egész ügy egy augusztusban közzétett Instagram videóval kezdődött, amelyen Britney Spears táncol és énekel, miközben a háttérben többek szerint szemmel látható rendetlenség uralkodik. Ami azonban igazán felháborította a közönséget, az az volt, hogy a padlón kutyapiszok is látszott. A kommentelők közül sokan aggodalmukat fejezték ki, és nemcsak az otthon állapotát, hanem Britney Spears mentális egészségét is megkérdőjelezték. A TMZ és a Page Six értesülései szerint a Thousand Oaks-i luxusvillában, ahol az énekesnő jelenleg él, a háziállatok szabadon mozognak a házban, a takarítás pedig rendszertelen. Több bennfentes azt nyilatkozta, hogy az énekesnő nem tart fenn állandó személyzetet, ami csak tovább fokozza a káoszt.
A család és közeli barátok állítólag egyre jobban aggódnak az énekesnőért. Attól félnek, ez a káosz az előjele annak, hogy Britney Spears újra összeomlik. 2023 februárjában, több mint egy évvel Britney Spears gyámságának megszűnése után, egy megbízható forrás a Page Sixnek megerősítette, hogy barátai és családja beavatkozást terveztek, de az végül meghiúsult. Jelenleg csak figyelemmel kísérik a helyzetet, de addig nem fognak semmiféle lépést tenni, amíg nem muszáj.
