Britney Spears szokásos vonaglása közben mellett villantott

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 16:45
Az egykori pop csillag most ismét felrobbantotta a közösségi médiát. Britney Spears szokásos otthoni vonaglása közben kiesett a melle a ruhájából.
Britney Spears provokatív tartalmával ismét felhívta magára a követői figyelmét. Egy arany miniruhás táncvideóban váratlan divatbaleset érte, aminek köszönhetően kiesett a melle a ruhából. A popsztár azonban nem esett kétségbe, virág emojival fedte el az incidens részleteit.

Britney Spears Instagram oldala az otthoni táncos videóival van tele
Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE /  Northfoto

Kedden Britney Spears egy új, provokatív Instagram-videót osztott meg, amelyben Janet Jackson 'Any Time, Any Place' című számára táncolt egy csillogó arany miniruhában és magassarkúban otthona márványpadlóján. A tánc közben azonban többször is kiszabadultak a mellei a ruha alól, de az egykori pop csillag nem esett kétségbe. A videó feltöltése előtt virág emojik segítségével takarta el az érintett részeket. A 43 éves énekesnő a feltöltéshez nem fűzött kommentárt, sőt még a hozzászólásokat is letiltotta. 

Britney Spears örökbe fogadott egy babát

A kétgyermekes anyuka gyakran tölt fel magáról kompromittáló videókat. Britney Spears Instagram-oldala tele van ehhez hasonló tartalmakkal. Kihívó ruhákban vonaglik a kamera előtt otthonában és közben előfordul, hogy kifejti a véleményét egy számára fontos témával kapcsolatban, vagy megoszt egy számára vicces dolgot. Pont úgy, ahogy legutóbb is tette. A 43 éves énekesnő egy hónappal ezelőtt egy másik kaotikus táncos posztban jelentette be, hogy örökbe fogadott egy babát. A videóban a Grammy-díjas énekesnő mélyen dekoltált rózsaszín body-ban, fekete kalapban és hozzá illő csizmában ugrándozott a szobában, majd a kamera felé fordult és azt mondta:

Hogy vagytok ma reggel, gyönyörű emberek ??? Kávéra van szükségem ☕️, és szeretném tudatni veletek, hogy örökbe fogadtam egy gyönyörű kislányt 😉😉😉 !!! A neve Lennon London Spears 🤪🤪🤪 !!!

Majd hozzátette, hogy elege van abból a sok hazugságból, amiket róla írnak, ezért úgy döntött, hogy Olaszországba költözik. 

Kevin Federline memoárja októberben jelenik meg, amiben kitálal a Britney Spears-szel való házasságáról is
Fotó: TheImageDirect.com /  Northfoto

Britney Spears exférje, Kevin Federline kitálal róla

Miközben pedig Britney Spears Instagram-táncaival felhívja magára a figyelmet, exférje is a keresi a reflektorfényt. Kevin Federline október 21-én tervezi megjelentetni a You Thought You Knew című memoárját, amiben fényt derít életének kulcsfontosságú pontjaira, többek között a Britney Spears-szel való házasságára és válására, valamint arra, hogyan igyekezett gyermekei magánéletét megóvni a nyilvánosságtól. 

 

