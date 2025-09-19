Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Ennyi, itt a vége: 19 év házasság után Nicole Kidman és férje különváltak

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 06:35 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 30. 06:36
Drámai változás állt be a színésznő magánéletében.
A szerző cikkei

Sokkoló hír jött: a hollywoodi sztár, Nicole Kidman és country énekes férje, Keith Urban 19 év házasság után különváltak.

Photocall Kering Women in Motion Talk avec Nicole Kidman à l'hôtel Majestic lors du 78ème Festival International du Film de Cannes
Nicole Kidman és férje, Keith Urban 19 év házasság után különváltak Fotó: RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE

A TMZ szerint a pár „nyár eleje óta” külön él. Egy forrás a lapnak elmondta, hogy Keith „saját lakást vásárolt Nashville-ben, és kiköltözött a családi otthonukból”. Úgy tudni, hogy az 58 éves színésznő, Nicole gondoskodott két gyermekükről, és „összetartotta a családot ebben a nehéz időszakban”, mióta Keith elköltözött. Az Oscar-díjas színész állítólag megpróbálta megmenteni házasságukat.

Hogy a pár elválik-e... azt majd eldöntik a későbbiekben. Keith és Nicole 2006-ban házasodtak össze. A gyerekeik 14 és 17 évesek - írja a Mirror.

 

