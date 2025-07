Nicole Kidman-t nemrég nevezték ki a japán Clé de Peau Beauté globális nagykövetévé. A márka kampányában pedig a gyönyörű 14 éves lányával látható, Faith Margaret-tel.

Nicole Kidman a japán Clé de Peau Beauté márka globális nagykövete lett

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Nicole Kidman lánya édesanyja nyomdokaiba lép

Nicole Kidman káprázatos szépségét ezúttal a saját gyermeke tette még ragyogóbbá. Az 58 éves színésznőt nemrég nevezték ki a japán Clé de Peau Beauté globális nagykövetévé, amelynek termékeit Nicole sminkmestere éveken át használta a forgatások során. A márka legújabb kampányfilmje pedig nemcsak a bőrápolás luxusát mutatja be, hanem egy szeretetteljes anya‑lány pillanatot is, mivel a színésznő ritkán látott lánya, Faith Margaret is szerepel benne. A rövidfilm, melyet Etta James ikonikus dala, az 'At Last' kísér, szinte teljes egészében fekete-fehér árnyalatokban készült. A kampány egyik legszívhezszólóbb pillanata, amikor Faith Margaret, Nicole Kidman lánya, belép a képkockába és megöleli édesanyját. Az 58 éves színésznő azt nyilatkozta a felkéréssel kapcsolatban, hogy:

Ez nem munka, ez maga az ajándék

Nicole Kiman lánya, a nepobaby

Faith Margaret szereplése rögtön elindította a spekulációkat, hogy ő lenne a legújabb nepobaby, hiszen Nicole Kidman nagyobbik lánya, a 17 éves Sunday Rose is modellkarrierbe kezdett és sorra kapja a jobbnál jobb munkákat. De az 58 éves színésznő azonnal lezárta az erről szóló találgatásokat és nyilatkozatában kifejtette, hogy ez nem karrierkezdet volt, csupán egy egyszeri, szeretetteljes alkalom. Faith pedig eddig is nagyon ritkán jelent meg nyilvánosan. Legutóbb 2024 decemberében az Entertainment Gala eseményén tűnt fel édesanyja mellett.

Nicole Kidman szerint a belső fény kisgyerekként a családból táplálkozik

(Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Nicole Kidman példát szeretne mutatni a lányainak

Nicole Kidman arról is beszélt, mi teszi belülről ragyogóvá a bőrápoláson túl, mint például SPF használata, hidratáció vagy alvás. A színésznő számára fontos a belső béke, önmagad vállalása, a női erő és a magabiztosság, és ebben szeretne példát mutatni lányainak. Közös programjaik között szerel a hot jóga és a légzéstechnika. Nicole Kidman szenvedélyesen támogatja azt az elképzelést, hogy a belső fény kisgyerekként családból, később felnőttként pedig a közösségből táplálkozik.