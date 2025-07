A 26 éves televíziós műsorvezető megdöbbentő vallomást tett. Nicole Kidman unokahúga beismerte, hogy nem volt jó döntés az, hogy otthagyta párját és a karrierjét azért, hogy Ausztráliából Londonba költözhessen.

Nicole Kidman unokahúga nehéz időszakon megy keresztül, amióta Londonba költözött (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Nicole Kidman unokahúga állásért könyörög

Nicole Kidman ausztrál unokahúga, Lucia Hawley kemény időszakon megy keresztül, miután a karrierje és személyes élete közötti határvonal összemosódott. A fiatal médiaszemélyiség és egykori 7Bravo műsorvezető, aki korábban a Vogue Australia gyakornokaként és a University of Sydney képzett műsorkészítőjeként is dolgozott, mostanra munkanélküliként éli mindennapjait Londonban. Lucia múlt hónapban költözött Európába. Legutóbb a Substack blogjában beszélt arról, hogy milyen kihívásokkal jár az újrakezdés egy új országban, munka nélkül:

Papíron ez egy teljesen hülye döntés, és őszintén szólva megrémít (valaki vegyen fel, pls).

Nicole Kidman unokahúga még azt is bevallotta, hogy szíve mélyén kockázatkerülő, és testileg-lelkileg egyaránt nehezen viseli a munka nélküli létet.

Miért költözött a tengerentúlra?

Lucia Hawley 2025. július 18-án költözött Londonba, a döntése azonban nem előzmény nélküli. Életének első félévét Sydneyben „irányt vesztetten, számtalan elutasítással” jellemezte, ami erősen megtépázta az önbizalmát, és úgy érezte, „nem maradt már semmi több” számára Ausztráliában. Nicole Kidman unokahúga a távozása előtt otthagyta a 7Bravót és elhagyta párját, Henryt. A férfival való elválásuk azonban kitörölhetetlen nyomokat hagyott benne:

Hihetetlenül nehéz volt elbúcsúzni Henrytől...

Állítása szerint azért költözött Londonba, mert úgy érzi, a városban élni - még ha ijesztő is - igazán „izgalmas és felszabadító”.

Nicole Kidman filmek terén A-kategóriás, de vajon miért nem segít most Luciának? (Fotó: Speed Media / Northfoto)

Lucia Hawley, a nepo baby

Nicole Kidman unokahúgának lenni egyszerre könnyű és nehéz is. Luciának kifejezetten jó a kapcsolata nagynénjével. Nicole Kidman gyerekei mellett unokahúgával is foglalkozott. Többször látták őket együtt nagy eseményeken: ARIA, AACTA, AFI díjátadókon Sydney-ben, Los Angelesben, sőt, Horvátországban is. De a híres nagynéni miatt megbélyegezték őt nepo babynek, ami azt jelenti, hogy a híres rokonoknak köszönhetően jutott előnyhöz. Ezt ő mindig is tagadta. A valóság az, hogy rengeteget dolgozott. Első lépéseit gyakornokként tette meg, később előkészítő munka, karneváli riportok, vörös szőnyeges események. Majd 2023‑ban úgy lett a Live From E! arca, hogy mindenki előtt bizonyította rátermettségét.