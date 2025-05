Tom Cruise-t kínos helyzetbe hozták a Mission Impossible premierjén

A hét elején New Yorkban zajlott a Mission: Impossible – A végső leszámolás című filmjének a premiere. Tom Cruise a sorozat nyolcadik és egyben utolsó részét népszerűsítve járta a világot, és bár bizonyára milliónyi kérdést tettek fel neki, egy bizonyos kérdésnél mégis megakadt a nyelve.

Tom Cruise új filmje premierjén került kínos helyzetbe (Fotó: Nancy Kaszerman/Northfoto)

Tom Cruise-t egy apák napi kérdés hozta zavarba

A 62 éves színész épp járja a világot, hogy népszerűsítse új filmjét, a Mission: Impossible – A végső leszámolást. Ezalatt az idő alatt számtalan interjú számtalan kérdésén van túl, mégis akadt egy, amitől azonnal zavarba jött. Az E!News riportere egy apák napi kérdést tett fel, amitől Tom Cruise teljesen leblokkolt.

Mindjárt itt az apák napja. Mi lenne az ideális apák napja számodra?

A Mission: Impossible sztárja láthatóan lefagyott, majd oldalra pillantva annyit válaszolt, hogy:

Tudod... csak jól érzem magam, ember. Filmeket csinálni, nagyokat kalandozni, nagyszerűen érezni magam.

Tom Curise lánya, Suri Cruise szülei válása után édesanyjával maradt (Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Tom Cruise 13 éve nem beszélt lányával

Tom Cruise-nak három gyermeke van. Kettő az első feleségétől, Nicole Kidman-től, egy pedig Katie Holmes-tól. Utóbbiakkal rendszeresen tartja a kapcsolatot, ugyanis mindkét gyerek ugyanazt a vallást gyakorolja, mint ő. Tom Cruise a szcientológiai egyház nagykövete, hosszú ideje e vallás szerint éli az életét, még ha ennek nagy ára is van. Második felesége, Katie Holmes ugyanis emiatt vált el tőle. Ő nem szeretett volna az egyház tagja lenni és nagyon félt attól, hogy esetleg közös gyermekük, Suri Cruise is a szcientológia egyház tagja lesz. Így menekülni próbált és elvált a színésztől. Suri Cruise anyjával nevelkedett a szcientológiai egyháztól távol. Tom Cruise ennek nagyon nem örült és valószínűleg emiatt meg is szakította lányával a kapcsolatot. Ugyanis a szcientológiai tagoktól elvárás, hogy olyanokkal ne tartsák a kapcsolatot, akik nem gyakorolják vallásukat. Legutoljára 2012-ben látták őt együtt lányával, Suri Cruise-zal.

Tom Cruise új barátnője, Ana de Armas 25 évvel fiatalabb a színésznél (Fotó: Nancy Kaszerman/Northfoto)

Tom Cruise ennek ellenére is maradt a fellegekben

Bár a családi helyzete nem a legkiegyensúlyozottabban alakult a színésznek, a szerelmi élete azonban most felívelőben van. Év eleje óta ismerkedik új barátnőjével, a nála 25 évvel fiatalabb kubai színésznővel, Ana de Armas-szal. Tom Cruise igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy elkápráztassa fiatal barátnőjét, ha kell, két kézzel szórja a pénzt, hogy boldoggá tegye őt. Kapcsolatuk pedig legutóbb szintet is lépett, Tom Cruise magával vitte Ana de Armas-t jó barátja, David Beckham 50. születésnapi bulijára is.