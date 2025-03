Tom Cruise szerelmi ABC: válások, vigasztalódások, románcok

Tom Cruise és Penélope Cruz között nem működött a távkapcsolat (Fotó: ZUMA Press / Northfoto)

Nazanin Boniadi, a szcientológiai egyház választása

Nazanin Boniadi és Tom Cruise mindössze egy évig alkotott egy párt. Mindkettejüknek köze volt a szcientológiai egyházhoz, és a Vanity Fair egyik cikkjében azt állította, hogy Nazanin ki volt választva Tom Cruise-nak a szcientológiai egyház által. Ezt később mind a szervezet, mind Tom Cruise ügyvédje is tagadta, hogy így lett volna.

Nazanin Boniadi, a szcientológiai egyház választása (Fotó: © OConnor-Arroyo/AFF-USA.com / Northfoto)

Sofía Vergara nemet mondott a szcientológiai egyházra

A két színész kapcsolata 2005 februárjában került nyilvánosságra. Andrew Morton Tom Cruise életéről szóló könyvében azt állította, hogy azért lett vége Tom Cruise és Sofía Vergara kapcsolatának, mert a színésznő nem szeretett volna lemondani a katolikus hitről és nem akart a szcientológiai egyházhoz csatlakozni.

Sofía Vergara nemet mondott a szcientológiai egyházra (Fotó: Tim Grant / Northfoto)

TomKat felemelkedése és bukása, Katie Holmes

A színész harmadjára is megnősült. Tom Cruise és Katie Holmes 2005 áprilisában kezdetek randizni és még ugyanabban az évben októberben be is jelentették, hogy Katie Holmes terhes. 2006-ben megszületett kislányuk, Suri Cruise, és pár hónappal később össze is házasodtak Olaszországban. Katie Holmes 2012-ben adta be a válókeresetet, és ezt követően megkapta Suri teljes felügyeleti jogát. Nem világos, hogy pontosan mi vezetett a szakításukhoz, de Tom Cruise később azt állította, hogy a színésznő részben azért vetett véget a házasságnak, hogy 'megvédje Surit a szcientológiától'.

Katie Holmes és Tom Cruise hat évig voltak házasok (Fotó: Lionel Hahn / Northfoto)

A meg sem történt románc, Laura Prepon

A Page Six korábban arról számolt be, hogy Tom Cruise titokban randizott az akkori szcientológus Laura Preponnal, miután 2014-ben egy vacsorán együtt látták őket. Később azonban a nő tagadta a románcot a She Knows-nak adott interjújában 2014 áprilisában.

A meg sem történt románc, Laura Prepon (Fotó: Chase Rollins / Northfoto)

Shakira Tom Cruise-zal vigasztalódott

2023-ban felröppent a hír, hogy Shakira és Tom Cruise között kialakult valami. 2023 májusában ugyanis együtt fotózták le őket a Forma-1 miami futamán. Shakira épp túl volt a zűrös szakításán Gerard Piqué-vel és egy közeli ismerős azt mondta, hogy Tom Cruise vállán sírja ki magát. Kapcsolatukat egyikőjük sem erősítette meg a későbbiek folyamán.