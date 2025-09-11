Oda lettek a milliók: Hulk Hogan lánya semmit sem örököl világsztár apjától!

Hulk Hogan halála után újabb családi dráma van kibontakozóban. A végrendeletből hivatalosan is kiderült, hogy a pankrátor minden vagyonát fiára, Nick-re hagyta, amíg Brooke Hogan neve még csak meg sem jelenik a dokumentumban.

Hulk Hogan az összes vagyonát fiára, Nick Hogan-re hagyta (Fotó: Northfoto)

Hulk Hogan lánya semmit sem örököl

A pankrátor legenda 2025 júliusában, 71 évesen hunyt el. Hulk Hogan halála után nem sokkal pedig napvilágra kerültek a végrendeletének azon részletei is, amelyekből kiderült, hogy a közel 5 millió dolláros vagyont kizárólag fia, Nick Hogan örökli. Brooke Hogan, az egykori valóságshow szereplő és énekesnő neve azonban egyáltalán nem szerepel a dokumentumban. Nick Hogan tehát nemcsak az egyetlen örökös, hanem az örökség kezelője is lett, társigazgatóként egy ügyvéddel közösen. Hulk Hogan özvegye, Sky Daily, pedig 'túlélő házastársként' van feltüntetve, így ő is jogosult lehet bizonyos javakra.

Brooke Hogan maga döntött így

A helyzet azonban nem olyan egyszerű, mint ahogy elsőre tűnik. Nem arról van szó, hogy Hulk Hogan 'kitagadta' volna lányát. Brooke Hogan saját maga kérte, hogy neve ne szerepeljen a végrendeletben. Ez az információ pedig már 2023-ban vált ismertté, amikor Hulk Hogan lánya hivatalosan is kérvényezte apjánál, hogy töröljék őt az örökösök közül. Döntésének hátterében mély családi problémák állnak. Brooke Hogan akkor egyértelművé tette, hogy nem a pénz vagy az örökség fontos számára, hanem a lelki békéje. Elmondása szerint már hosszú ideje nem bízik azokban az emberekben, akik édesapja környezetét alkották, és úgy érezte, hogy apja körül egy olyan fal húzódik, amelyen keresztül nem tud elérni hozzá. Hulk Hogan lánya nem akart részt venni 'egy újabb családi pénzügyi háborúban', ezért inkább kilépett ebből a körből.

Hulk Hogan lánya saját maga kérte, hogy hagyják ki a végrendeletből (Fotó: Northfoto)

Hulk Hogan végrendelete

Nick Hogan szerint apja 2016-ban írta a végrendeletet, amelyet 2017-ben, 2021-ben, 2022-ben és 2023 júliusában – két hónappal azelőtt, hogy feleségül vette özvegyét, Sky Daily-t – módosított. A nyilvánosságra került végrendelet szerint Hulk Hogan örökségének része több mint 200 ezer dollárnyi kriptovaluta, körülbelül 799 ezer dollár értékű személyes és szellemi tulajdon, valamint a nyilvános szereplésekhez fűződő jogok, melyek értéke meghaladja a 4 millió dollárt. Hulk Hogan vagyonának többi része, például két floridai ingatlanja, melyek összértéke eléri a 11 millió dollárt, külön jogi struktúrákban lehet, ezért azok nem szerepelnek a végrendeletben.