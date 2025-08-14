Hulk Hogan lánya összetört: az utcán sírta el magát

Alig néhány hét telt el azóta, hogy Hulk Hogan 71 éves korában elhunyt. A szörnyű tragédia megrázta a családot és az egész pankrátor közösséget. Brooke Hogan pedig még mindig nem bírta feldolgozni apja halálát, az utcán sírta el magát.
Pár héttel azután, hogy apja, Hulk Hogan 71 évesen szívrohamban elhunyt, Brooke Hogan gyászba borult. A 37 éves televíziós személyiség könnyekben tört ki, amikor férjével és hét hónapos ikreikkel, Oliver-rel és Molly-val sétáltak Orlandóban. Férje, Steven Oleksy gyengéden vigasztalta őt, karját a derekára fonva, miközben a kisgyerekek babakocsiját tolta a járdán. Egy bennfentes a DailyMail-nek azt mondta, hogy Hulk Hogan lánya állítólag 'érzelmileg kimerült lett apja halála után'.
A megható képsorok nem sokkal azután készültek, hogy napvilágra került apja halálának oka. A Pinellas megyei halottkémi jelentés szerint Hulk Hogan halálát szívinfarktus okozta, amihez párosult az is, hogy a legendás pankrátor leukémiával küzdött. Brooke Hogan azonban ebbe nem hajlandó beletörődni, állítása szerint apjának kiváló vérképei voltak és ragaszkodik ahhoz, hogy boncolják édesapját. Ezt akár saját anyagi forrásból is vállalja, a döntés azonban nem az ő kezében van. Hulk Hogan boncolásáról feleségének, Sky Daily-nek kell döntenie.
Brooke Hogan apja halála után azzal kapcsolatban is tiszta vizet öntött a pohárba, ami szerint ő és apja az utóbbi években elhidegültek egymástól. Brooke Hogan elmondta, hogy csak azért távolodott el apjától, mert kényelmetlenül érezte magát Hulk Hogan baráti körében, ugyanis a legendás pankrátor 'soha nem volt egyedül, mindig volt vele valaki'. Éppen ezért is kérte, hogy vegyék ki őt apja végrendeletéből.
Még apja, Hulk Hogan temetésére sem ment el pont emiatt. Ő másképp szeretett volna elbúcsúzni. Apja emlékének tiszteletére Brooke Hogan és férje, a 39 éves volt NHL-sztár Steven Oleksy elvitték gyermekeiket a tengerpartra. Így tisztelegve a néhai pankrátor legenda előtt. Hulk Hogan lánya szerint ugyanis a tengerpart volt apja kedvenc helye. Brooke Hogan egy Instagram posztot is kirakott ezzel kapcsolatban, amihez azt írta:
Apu, a legegyszerűbb módon tisztelegtünk előtted, ami a lelkemnek is megfelelt. Elvittük a babáinkat a tengerpartra, és beletettük őket abba a sós vízbe, amit annyira szerettél
