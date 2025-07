Ezek voltak Hulk Hogan legnagyobb botrányai

Hulk Hogan bocsánatkérő nyilatkozatot adott ki a kiszivárgott hangfelvétel után

A rasszista botrány

Pár évvel később kiszivárgott a vádirat egy része, amelyben kiderült, a szexvideón a pankrátor azon háborgott, hogy a lánya egy fekete férfival jött össze. Továbbá a felvételen az is hallható volt, hogy mennyire nem szereti a feketéket és amúgy rasszistának tartja magát. Hulk Hogan a hangfelvételen többször is használta az „n” betűs szót. A National Enquirer és a Radar Online lehozta a beszélgetést tartalmazó átiratot 2015‑ben, amely alaposan felkavarta a közvéleményt és a WWE pedig azonnal reagált és felmondták a pankrátor szerződését és eltávolították őt a WWE hivatalos anyagaiból, beleértve a Hall of Fame-et is. Hulk Hogan ezután egy nyilatkozatot adott ki.

Nyolc évvel ezelőtt sértő kifejezéseket használtam egy beszélgetés során. Elfogadhatatlan volt, hogy ilyen sértő kifejezéseket mondtam, erre nincs mentség és bocsánatot kérek azért, hogy ezt tettem. Ez nem én vagyok. Határozottan hiszem, hogy a világon minden ember fontos, és nem szabad őket faji, nemi, szexuális irányultság, vallási meggyőződés vagy egyéb okok alapján eltérően kezelni.

Hulk Hogan nyilvános bocsánatkérése után 2018-ban visszakerült a WWE Hall of Fame-be, de a kritikusai szerint ez a gesztus sokaknak kevés volt és nehezen léptek túl rajta.

Hulk Hogan lánya, Brooke eltávolodott apjától a családi drámák után

Családi dráma

Hulk Hogan és felesége még nagyobb hírnévre tettek szert VH1 valóságshow-jában, a Hogan Knows Best-ben, amely 2005 és 2007 között négy évadon át volt műsoron. A reality fináléja után egy hónappal Linda Hogan 24 év házasság után beadta a válópert. A válókeresetben férje hűtlenségére hivatkozott, beleértve a tizenéves lányuk közeli barátnőjével folytatott viszonyát. Továbbá szexfüggőséggel is vádolta a férfit. A hatalmas családi drámát pedig a lányuk, Brooke nem bírta elviselni, ezért eltávolodott mindkettőjüktől. Hulk Hogan a válás után újra nősült. 2010-ben feleségül vette második feleségét, Jennifer McDanielt. Később, 2021-ben tőle is elvált. Ezután 2023 szeptemberében feleségül vette Sky Daily-t, akivel a halála napjáig együtt volt.