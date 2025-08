Hulk Hogan már az unokáival sem volt hajlandó találkozni

Hulk Hogan halála új fénybe helyezte az egykor szenzációnak számító családi drámát. Brooke Hogan férje most őszintén beszámolt arról, hogy apósa még arra sem volt hajlandó, hogy találkozzon az unokákkal.

Hulk Hogan és Brooke Hogan éveken keresztül nem beszéltek egymással

Fotó: mpi04/MediaPunch / Northfoto

Hulk Hogan már az unokáit sem volt hajlandó megismerni

Amikor Hulk Hogan július 24-én, 71 éves korában elhunyt, nemcsak a ring világában hagyott űrt, hanem a családtagjai között is vegyes érzéseket indított el. A Page Six friss beszámolója szerint Brooke Hogan férje, Steven Oleksy elkeserítő igazságot tárt fel: a legendás nagypapa egyszerűen „nem mutatott érdeklődést” arra, hogy megismerkedjen unokáival, Oliver-rel és Molly Gene-nel, akik 2025 januárjában születtek. Oleksy elmondta, hogy a gyermekeik születése után többször próbált közeledni a pankrátor felé, de egyszer sem járt sikerrel. Még annak ellenére sem, hogy az újszülött kislány Hulk Hogan második nevét is megkapta. Brooke Hogan testvére, Nick is próbálta menteni a helyzetet. Felajánlotta, hogy odaviszi az apját, hogy végre megtörjön a jég. Hulk Hogan azonban nem kért a találkozásból.

A családi viszály kirobbanása

A családi viszály 2023 szeptembere óta tartott, amikor Brooke Hogan nem vett részt Hulk Hogan esküvőjén Sky Daily-vel, ő pedig kihagyta lánya esküvőjét. Ezután egy sor fájdalmas, privát telefonbeszélgetésen keresztül távolodtak el egymástól. Hulk Hogan lánya Instagram-posztjában kijelentette, hogy nem volt sem egy nagy konfliktus, sem robbanás. Inkább csak egy sor olyan családi beszélgetés, amit sosem fognak felfedni. Brooke Hogan férje szerint bár akarták a kapcsolatuk helyreállítását, végül mégis felbomlott. Olyannyira, hogy Hulk Hogan lánya még azt is kérvényezte, hogy vegyék ki őt apja végrendeletéből, mert nem bízott azokban, akik apja körül voltak és nem akart kétes ügyekbe keveredni.

Hulk Hogan és Sky Daily 2023-ban házasodtak össze, ő volt a pankrátor harmadik felesége

Fotó: mpi10 / MediaPunch / Northfoto

Hulk Hogan és Brooke Hogan kibékülése

A fájdalmas távolság ellenére Brooke Hogan Instagram-üzeneteiben többször hangsúlyozta, hogy az apjával való kötelékük 'soha nem szakadt meg', még a pankrátor halála után sem. Hulk Hogan lánya bevallotta, hogy utoljára még arra is volt lehetősége, hogy megmondja apjának, mennyire szereti őt, illetve apja finoman bocsánatot is kért tőle valamiért, de az nem derült ki, hogy pontosan miért.