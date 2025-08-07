Kitálalt Hulk Hogan lánya: ezért nem ment el apja temetésére

Mint arról több ízben is beszámoltunk, Hulk Hogan, a WWE pankráció legendája 71 éves korában, szívrohamban elhunyt. A sztárra otthonában találtak rá, halálhírét családja közölte. Mint kiderült, temetése és búcsúztatása augusztus 5-én lesz édesanyja, exfelesége, Linda Hogan és utolsó felesége, Sky Dailey oldalán. Egy valaki azonban nem lesz ott: Brooke Oleksy, Hogan lánya.
Brooke már Hulk július 29-ei tiszteletadásán sem vett részt. Ez pedig már a legenda követőinek is szemet szúrt. Brooke azonban most magyarázatot adott az egészre. Közölte, nem azért nem megy és ment el egyikre sem, mert távolságot akart tartani, hanem azért mert a maga módján így tisztelgett az apja előtt, írja az UNILAD.
Apám gyűlölte a temetések morbid hangulatát. Nem is akart temetést. Bár tudom, hogy mindenki másképp gyászol, és nagyon hálás vagyok a sok megemlékezésért és eseményért, amit a tiszteletére szerveztek, lányaként úgy éreztem, a legőszintébb módon kell tiszteletet tennem előtte. Magamban, csendben, úgy, ahogyan a legközelebb érezhettem magam hozzá
- írta Instagram-bejegyzésében.
Egy korábbiban pedig így búcsúzott tőle, amikor ikreivel a tengerpartól posztolt:
Az egyetlen, aki ma hiányzott, az apu volt a kis kempingszékében, ahogy nézi a hullámokat és a naplementét. Apu, a legegyszerűbb módon emlékeztünk rád, ami a lelkemmel rezonált. Elvittük a babáinkat a partra, és beletettük őket abba a sós vízbe, amit te is annyira szerettél. Molly imádta a vizet. Szerintem ő is kis halacska lesz, ahogy engem hívtál.
