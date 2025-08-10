Hulk Hogan lánya, aki évekkel ezelőtt elhidegült az apjától, most olyan kérdéseket tett fel, amelyek új fényben tüntetik fel a legendás pankrátor halálát. Brooke Hogan fizetne a boncolásért.

Hulk Hogan lánya úgy érzi, hogy apja méltósága és az öröksége megköveteli, hogy akár egy kései boncolás is megtörténjen

Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Hulk Hogan lánya nem nyugszik, boncolást akar

A WWE legenda 71 évesen, 2025. július 24-én halt meg szívrohamban. A Pinellas megyei halottkémi jelentés szerint a halálát akut miokardiális infarktus, vagyis szívinfarktus okozta és hitelesítették, hogy Hulk Hogan a CLL néven ismert krónikus limfocitás leukémiával küzdött. Ám ez a diagnózis többeket meglepett, köztük a lányát is. Brooke Hogan nem rejtette véka alá kétségeit, a Bubba the Love Sponge keddi rádióműsorában számolt be az aggályairól:

Lehet szívroham, de mi volt az oka annak a szívrohamnak? És hogyan maradhatott rejtve a magas fehérvérsejtszám?

Hulk Hogan lánya fizetne a boncolásért

Az egész azonban onnan indult, hogy Hulk Hogan lánya megosztotta követőivel, hogy aggasztónak találja, hogy nem történt boncolás. Bizonyítékként megjegyezte, hogy látott tökéletes vérképeket, amit súlyosan megkérdőjelez a leukémia diagnózisa. Ráadásul Hulk Hogan orvosa szerint édesapja vérképe egy 25 éves vérképének felelt meg. Brooke Hogan úgy érzi, hogy apja méltósága és az öröksége megköveteli, hogy akár egy kései boncolás is megtörténjen. Hulk Hogan lánya felajánlotta, hogy akár saját anyagi forrásból vállalja a boncolás költségeit, ha ez segít tisztázni a gyanúsnak tűnő ügyeket. Továbbá hálás azért, hogy Sky Daily, Hulk Hogan harmadik felesége addig vár a hamvasztással, amíg a felmerült kérdésekre választ nem kapnak.

Sky Daily, Hulk Hogan harmadik felesége kezében van a döntés a boncolással kapcsolatban

Fotó: mpi10 / MediaPunch / Northfoto

A döntés Hulk Hogan harmadik feleségének kezében van

A TMZ értesülései szerint azonban a boncolási döntés jogilag az özvegy, Sky Daily kezében van. Ő az, aki a hatóságok útmutatása szerint dönthet akár későbbi nyomozásról is. Hulk Hogan harmadik felesége jelenleg kutatja az ügyet, és még nem történt hamvasztás. A hatóságok közleménye szerint azonban nincs utalás bűncselekményre vagy gyanús halálra.

Brooke Hogan még a temetésen sem vett részt

Brooke Hogan még édesapja temetésen sem volt hajlandó részt venni. Instagram oldalán elmondta, hogy apja utálta a temetők morbid hangulatát, így a legőszintébb módnak látta, ha a családjával privát, tengerparti megemlékezést tart a megszokott helyén.