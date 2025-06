Cruz Beckham nyilvánosan beégette bátyját, Brooklynt

David Beckham és Victoria Beckham legkisebb fia is beszállt a családi drámába. Cruz Beckham egy TikTok poszt alatt tett megjegyzést testvérére, Brooklynra, aki elég sűrűn vált karriert.

Cruz Beckham Instagramján is minden lehetőséget megragad, hogy szembeszálljon Brooklynnal (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Cruz Beckham beleállt bátyjába

A legkisebb Beckham fiú a minap egy videót osztott meg magáról a TikTok oldalán. A videón bandájával együtt zenélget egy sötét stúdióban. A posztot látva azonban nem minden rajongó volt elájulva a zenész Beckham fiú tehetségétől. Cruz Beckham egyik követője egy sértő megjegyzést is írt a videó alá:

Maradsz ennél a munkánál, vagy legközelebb autóversenyző leszel, vagy valami ilyesmi?"

A kötekedő követő azonban feltételezhetőleg összekeverte Cruzt Brooklyn Beckhammel. Ugyanis nem Cruz, hanem Brooklyn az, aki állandóan cserélgeti a szakmáit. Jelenleg például szakácsként próbál helytállni. A legkisebb Beckham fiú pedig ennek tudatában kapva kapott az alkalmon és azonnal reagált a megjegyzésre. Válaszával pedig egy kicsit a testvérét is kigúnyolta:

Rossz testvér, haver"

Brooklyn Beckham először Romeóval veszett össze

Cruz Beckham visszavágása már több, mint 11 ezer kedvelést kapott. De a rajongókat az egyáltalán nem lepte meg, hogy a legkisebb Beckham fiú nyilvánosan ment neki testvérének. Brooklyn ugyanis mindent elkövet annak érdekében, hogy már egyik családtagja se legyen vele jóban. Először testvérével kezdte, Romeóval. Vele azért veszett össze, mert összejött Kim Turnbullal, aki az ő tinikori barátnője volt. Brooklyn pedig hiába kérte testvérét, hogy szakítson a lánnyal, Romeo nem volt hajlandó ezt megtenni. Így azóta nem beszél egymással a két testvér. Még annak ellenére sem, hogy most már egyéb okok miatt szakítottak.

Brooklyn Beckham már mindegyik fiú testvérével összeveszett (Fotó: KGC-03 / Northfoto)

Brooklyn Beckham már az egész családja ellen van

Nicola Peltz férje a következő csapást a szüleire mérte, amikor úgy döntött nem megy el édesapja, David Beckham 50. születésnapi bulijára. Ez teljesen összetörte a szülőket és azóta hiába próbálnak ők kezdeményezni, Brooklyn hajthatatlan, nem hajlandó a békülésre. A legkisebb Beckham fiú, Cruz pedig már nem bírja nézni, ahogy szülei, de legfőképpen ahogy édesanyja, Victoria szenved. Ezért már többször is kinyilvánította véleményét és minden lehetőséget megragad, hogy kiálljon szülei mellett. Ezért sem volt meglepő, hogy most is kapva kapott az alkalmon, hogy beszólhasson testvérének.