Brooklyn Beckham újabb csapást mért az apjára: öccse is beszállt a balhéba

A Beckham családi viszály újabb mélyponthoz érkezett. Ezúttal ismét Brooklyn Beckham volt az, aki csapást mért David Beckhamre.

Brooklyn Beckham nem hagyta ki felesége testvérének a születésnapját Fotó: picture alliance /Ik Aldama /Northfoto

Brooklyn Beckhamnek csak az apjára nincs ideje?

Hatalmas a feszültség az egykori legendás focista családjának háza táján. Brooklyn Beckham továbbra sem kíméli szüleit. Nem volt elég, hogy kihagyta édesapja, David Beckham 50. születésnapi buliját, így tett az összes többi ünnepléssel is. A hétvégén kikerült egy kép, ahol boldogan fotózkodott felesége, Nicola Peltz színész testvérének a születésnapi mulatságán a hétvégén. A mosolygós képet a születésnapos Will Peltz tette ki Instagram oldalára, ezzel a szöveggel:

Köszönöm mindenkinek, hogy eljött, és a sok szeretetet!

Brooklyn egyre közelebb kerül új családjához

Az eddig is látszott, hogy Brooklyn meglepően sok időt tölt felesége szüleivel. Jóval többet, mint a saját anyjával és apjával. De most már a felesége testvéreivel is kezd jobb lenni a kapcsolata, mint a saját testvéreivel. A 39 éves Will és Brooklyn egyre közelebb kerülnek egymáshoz, olyannyira, hogy a legidősebb Beckham fiú még tesónak is nevezte őt a múlt héten. Azzal pedig, hogy ekkora távolságot tart a családjától, csak egyre jobban elmélyíti a feszültséget a családjában. Ráadásul még a távolból is folyamatosan odaszúr szüleinek, amitől David és Victoria Beckham is romokban van.

Egyre jobban mélyül a Beckham családi viszály, már Cruz Beckham is belekeveredett (Fotó: Jeffrey Mayer/JTMPhotos /Northfoto)

David és Victoria Beckham összetört

A Beckham szülők értetlenül állnak Brooklyn cselekedetei előtt. Nem értik, hogy a legidősebb fiúk hogy képes így viselkedni. A családhoz közel álló személy azt nyilatkozta a The Sunnak, hogy ez a mostani üzenet nagyon élesnek tűnt. Majd azt is hozzátette, hogy ez azt mutatja, hogy mennyire elfajult a helyzet közöttük. Továbbá úgy véli:

Ez nagyon szomorú minden érintett számára, különösen David és Victoria számára, akik nagyon szeretik őt. Ez nem az a Brooklyn, akit a családja ismer és szeret.

Cruz Beckham megvédte a szüleit

A legkisebb Beckham fiú nem bírta tovább nézni szülei szenvedését. Annyira felháborodott testvére, Brooklyn viselkedésén, hogy a fotó közzététele után pár órával a következő üzenetet írta ki oldalára: