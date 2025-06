Romeo Beckham nem sokáig szomorkodott, a szakítás után pár nappal máris becsajozott

A Beckham családban mindig történik valami. Alig pár nap telt el azóta, hogy Romeo Beckham bejelentette szakítását barátnőjével, Kim Turnbull-lal, máris egy új lány oldalán mutatkozott.

Romeo Beckham néhány nappal a szakítás után máris egy másik lánnyal mutatkozott

Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE / Northfoto

Romeo Beckham máris becsajozott

Romeo Beckham alig pár napja jelentette be, hogy szakított barátnőjével, máris egy másik lány oldalán lehetett látni őt. A középső Beckham fiút Caroline Daur, német modell társaságában fotózták le szombat este, amint épp együtt távoztak egy partiról a párizsi Hotel Costes-ből. Az egyik lesifotós, aki a helyszínen volt azt állította, hogy a biztonságiak mindent megpróbáltak elkövetni annak érdekében, hogy megakadályozzák Caroline Daur lefotózását. Az egyik biztonsági őr még azt is mondta a fotósoknak, hogy:

Húzzatok a p.cs.ba

Romeo Beckham és Caroline Daur a Hotel Costes-ből egyenesen Giulia nevű szórakozóhelyre mentek, ahol állítólag hajnali fél háromig együtt buliztak, majd onnan külön távoztak.

Romeo Beckham és Kim Turnbull hét hónapig volt egy pár

Fotó: CYRIL MOREAU / BESTIMAGE / Northfoto

Romeo Beckham és Kim Turnbull a családi viszály miatt szakított

A friss románc csak néhány nappal azután történt, hogy a középső Beckham fiú hivatalosan is bejelentette, hogy különválnak útjaik barátnőjével. Romeo Beckham és Kim Turnbull hét hónap után döntött úgy, hogy külön folytatják. A kapcsolatukat teljesen megmérgezte a családi viszály, ami körülöttük volt, ezért úgy látták a legjobbnak, ha inkább szakítanak. Még pont időben sikerült ezt meglépniük, mert így a fiatalok barátságban tudtak maradni a szakítás után is. Kim Turnbull-t nagyon szerette David és Victoria Beckham is. Olyannyira, hogy rendszeresen magukkal vitték őt a családi nyaralásokra is. De hiába a Beckham szülők támogatása, a hatalmas feszültség, ami Brooklyn Beckham és Nicola Peltz miatt volt, teljesen felőrölte a kapcsolatukat.

A Beckham családi viszály jóval előbb kezdődött, mint hogy Brooklyn Beckham nem ment el édesapja, David Beckham 50. születésnapi bulijára

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Romeo Beckham kapcsolata lehetett az egyik fő ok a családi dráma kialakulása miatt

A Beckham családi dráma látszólag akkor robbant ki, amikor Brooklyn Beckham úgy döntött, hogy nem megy el édesapja, David Beckham 50. születésnapi bulijára. Az igazság azonban az, hogy már sokkal régebb óta tartott a feszültség a családtagok között, és a legidősebb Beckham fiú lépése csak hab volt a tortán. Az egyik fő feszültségforrás az volt, hogy Romeo Beckham barátnője nem más volt, mint Brooklyn Beckham egykori barátnője. Kim Turnbull ugyanis egy ideig együtt járt a másik Beckham fiúval is. Ezt Brooklyn nem nézte jó szemmel, mert tudta, hogy feleségének ez kellemetlen helyzeteket teremt majd. Éppen ezért kérte meg testvérét, hogy szakítson Kim-mel. Ő azonban nem tett eleget a kérésnek. A két fiú pedig ezen annyira összeveszett, hogy azóta nem is beszéltek egymással. A hét hónap alatt azonban olyan sok feszültség keletkezett a családban, hogy ezt már nem bírta el Romeo Beckham és Kim Turnbull kapcsolata, így inkább a szakítás mellett döntöttek.