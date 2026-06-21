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Brutális kánikulára csap le a villámháború vasárnap: 36 fokos hőségben szakad rá az ég az országra

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 21. 06:30
citromsárga riasztásjégeső
Miközben az ország nagy része a pokoli kánikulától szenved, észak felől egy zivatarhullám tarolja le az országot.

Elképesztő időjárási kettősség töri ketté a vasárnapi pihenőnapot: miközben az ország nagy részén gutaütéses, akár 36 fokos afrikai hőség tombol, a déli óráktól kezdve észak felől kegyetlen zivatarhullám tarolja le a tájat! A meteorológusok szerint a lassan mozgó, dühöngő cellák miatt brutális felhőszakadásokra, viharos erejű szélre és pusztító jégesőre kell felkészülni, ami pillanatok alatt jéghideggé változtatja a fülledt nyári levegőt!

 

Déltől elszabadul a pokol: Északról jön a fekete leves

Bár a vasárnap reggel még sok napsütéssel és izzasztó fülledtséggel indul, a déli óráktól kezdve drámai módon megvastagszanak a felhők. Észak felől dél felé haladva egyre több helyen – legnagyobb számban az ország keleti felén – pattannak ki a veszélyes zivatarok.

A HungaroMet hivatalos figyelmeztetése alapján a leghevesebb gócokat horrorisztikus kísérőjelenségek követhetik:

  • Pusztító felhőszakadás: A lassan araszoló viharok miatt lokálisan akár 30-35 mm-nél is több eső zúdulhat le rendkívül rövid idő alatt, ami villámárvizeket okozhat az utcákon.
  • Gyilkos szélvihar: A zivatarok kifutószele helyenként a 80-85 km/órás, orkán erejű sebességet is elérheti, ami fákat csavarhat ki tőből.
  • Jégverés: A magas labilitás miatt 2 centiméter körüli átmérőjű jégdarabok potyoghatnak az égből, szétverve a veteményest és a kerti bútorokat.

Estére megnyugszik a légkör, de a hőség nem tágít

Az északi szél a viharoktól függetlenül is élénk, helyenként erős lökésekkel kíséri a napközbeni órákat. Jó hír a rettegőknek, hogy a késő esti órákra a csapadékgócok fokozatosan elveszítik erejüket és feloszlanak, így az éjszaka már nyugodtabb mederben telik. A hajnali órákra mindössze 14 és 22 fok közé hűl le a levegő, a trópusi éjszaka miatt sokaknak nehéz lesz az alvás. A zivataros tájakon élők viszont átmenetileg fellélegezhetnek, ott ugyanis hirtelen és drasztikusan bezuhan majd a hőmérő higanyszála!

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