Brutális kánikulára csap le a villámháború vasárnap: 36 fokos hőségben szakad rá az ég az országra

Elképesztő időjárási kettősség töri ketté a vasárnapi pihenőnapot: miközben az ország nagy részén gutaütéses, akár 36 fokos afrikai hőség tombol, a déli óráktól kezdve észak felől kegyetlen zivatarhullám tarolja le a tájat! A meteorológusok szerint a lassan mozgó, dühöngő cellák miatt brutális felhőszakadásokra, viharos erejű szélre és pusztító jégesőre kell felkészülni, ami pillanatok alatt jéghideggé változtatja a fülledt nyári levegőt!
Bár a vasárnap reggel még sok napsütéssel és izzasztó fülledtséggel indul, a déli óráktól kezdve drámai módon megvastagszanak a felhők. Észak felől dél felé haladva egyre több helyen – legnagyobb számban az ország keleti felén – pattannak ki a veszélyes zivatarok.
A HungaroMet hivatalos figyelmeztetése alapján a leghevesebb gócokat horrorisztikus kísérőjelenségek követhetik:
Az északi szél a viharoktól függetlenül is élénk, helyenként erős lökésekkel kíséri a napközbeni órákat. Jó hír a rettegőknek, hogy a késő esti órákra a csapadékgócok fokozatosan elveszítik erejüket és feloszlanak, így az éjszaka már nyugodtabb mederben telik. A hajnali órákra mindössze 14 és 22 fok közé hűl le a levegő, a trópusi éjszaka miatt sokaknak nehéz lesz az alvás. A zivataros tájakon élők viszont átmenetileg fellélegezhetnek, ott ugyanis hirtelen és drasztikusan bezuhan majd a hőmérő higanyszála!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.