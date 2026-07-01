Óráink vannak hátra: jégeső és kegyetlen vihar csap le az országra

A HungaroMet elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki az országra a várható zivatarok és felhőszakadás miatt. A legnagyobb veszélyt a villámlás jelenti, de erős szél és jégeső is előfordulhat.

Szerdán a délutáni óráktól az éjszakába nyúlóan egyre többfelé - legnagyobb számossággal este - lehet zivatarok kialakulására számítani bárhol az országban. A zivatarokat általában felhőszakadás (25-50 mm), jégeső (1-2 cm körüli átmérő) és viharos (60-90 km/h) széllökések kísérhetik. Intenzívebb zivatar is előfordulhat, melynek környezetében akár 90 km/h feletti széllökés, 2 cm feletti jég és felhőszakadás (>50 mm) is lehet. Ennek függvényében a nap folyamán narancs riasztás is érvénybe léphet. A délutáni, kora esti órákban a Dunántúlon az északnyugati szelet erős vagy viharos (55-70 km/h) széllökések kísérhetik.

A zivatarok nemcsak kellemetlenséget okozhatnak, hanem komoly károkat is. A katasztrófavédelem szerint a heves viharokat felhőszakadás, jelentős jégeső és erős szél kísérheti, amelyek veszélyeztethetik az emberek biztonságát és vagyontárgyait. A hőmérséklet napközben 34 fok körül alakul, de a viharok után néhány fokos lehűlés várható.