A Lidl júliustól megújította hűségprogramját: a korábbi Kupon Plus modult a Lidl Pontok nevű pontgyűjtő rendszer váltotta fel, miközben a kuponos kedvezmények továbbra is elérhetők maradnak. Az áruházlánc szerint az új rendszer nagyobb rugalmasságot biztosít a vásárlóknak, akik szabadabban dönthetnek arról, mikor és milyen kedvezményekre váltják be az összegyűjtött pontjaikat.

Megszólalt a Lidl a kuponokról – ezt érdemes tudni Fotó: Lidl

Megújult a jutalmazási rendszer: a Lidl rugalmasságra törekszik

A korábbi Kupon Plus rendszerben a vásárlók meghatározott költési összeghatárok elérésével különböző ajándékokat és extra kuponokat szerezhettek. Azok a kuponok, amelyeket még júniusban gyűjtöttek össze, az eredeti érvényességi idejükön belül továbbra is felhasználhatók. Ez azt jelenti, hogy például egy június 30-án megszerzett sávos kupont még a következő hét napban is be lehet váltani az üzletekben - írja cikkében a VG.

A portál felhívja a figyelmet arra is, hogy július 2-től azonban már kizárólag Lidl Pontok járnak a vásárlások után. A rendszer pedig ennél egyszerűbb már nem is lehetne: minden megkezdett 100 forint elköltése után 1 Lidl Pontot kapnak a vásárlók.

A vállalat elsődleges célja a Lidl Pontok hűségprogram és a jutalomkatalógus kialakításakor az volt, hogy a korábbi Kupon Plus rendszerhez képest az új pontgyűjtő program sokkal nagyobb szabadságot és rugalmasságot biztosítson a vásárlóknak. Míg a korábbi Kupon Plusban havonta újrainduló, fix összeghatárokhoz kötött, előre kijelölt ajándékokat kaphattak a felhasználók, addig a Lidl Pontok szakít ezzel a kötött mechanizmussal.

Az új pontgyűjtő rendszerhez kapcsolódó jutalomkatalógus több mint 250 különböző ajánlatot kínál, amelyek közül a vásárlók választhatnak. A korábban megszokott, a vásárlás végösszegéből kedvezményt biztosító kuponok szintén megmaradnak, ezek továbbra is pontok felhasználásával érhetők el.

A vállalat tájékoztatása szerint az összegyűjtött Lidl Pontok két évig felhasználhatók, így a vásárlóknak hosszabb idő áll rendelkezésükre ahhoz, hogy akár nagyobb értékű kedvezményekre vagy jutalmakra gyűjtsenek.