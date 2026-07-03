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Kiadták a riasztást: itt jönnek a zivatarok, mérséklődik a kánikula

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors zápor
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 03. 06:30
melegidőjárás
A következő napok izgalmasan alakulnak. Az időjárás záporokkal és zivatarokkal hoz némi enyhülést.
Bors
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A következő napokban is meleg lesz, de azért enyhülést tapasztalhatunk. Mutatjuk, mit ígérnek az időjárás előrejelzések!

Időjárás: marad a nyárias meleg
Időjárás: marad a nyárias meleg
Fotó: Maria Markevich / Shutterstock

Időjárás a hét folyamán

Pénteken változóan felhős időre számíthatunk, többórás napsütéssel, de elszórtan még előfordulhat zápor, egy-egy zivatar. A nappali maximumok 26–31 Celsius-fok között alakulnak, hajnalban pedig 14–20 fok közötti minimumokra készülhetünk. Az északnyugati szél a csapadékgócok környezetében megerősödhet. A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki a zivatarok miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére.

Szombaton változóan felhős, mérsékelten meleg idő várható, több helyen hosszabb-rövidebb derült időszakokkal. Csapadékra csak elszórtan, egy-egy futó zápor formájában lehet számítani. A délutáni hőmérséklet 25–30 Celsius-fok között, a minimumok pedig 13–20 fok között várhatók. A szél többnyire mérsékelt marad, időnként megélénkülhet - írja a Köpönyeg.

Vasárnap a fátyol- és gomolyfelhők mellett napos időre van kilátás. Helyenként, de inkább az ország északi felén zápor, esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések az északi, északnyugati szelet. A minimum többnyire 11 és 18 fok között valószínű, a maximum 25 és 31 fok között várható - írja a HungaroMet.
 

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu