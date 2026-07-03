Kiadták a riasztást: itt jönnek a zivatarok, mérséklődik a kánikula

A következő napokban is meleg lesz, de azért enyhülést tapasztalhatunk. Mutatjuk, mit ígérnek az időjárás előrejelzések!

Időjárás: marad a nyárias meleg

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Időjárás a hét folyamán

Pénteken változóan felhős időre számíthatunk, többórás napsütéssel, de elszórtan még előfordulhat zápor, egy-egy zivatar. A nappali maximumok 26–31 Celsius-fok között alakulnak, hajnalban pedig 14–20 fok közötti minimumokra készülhetünk. Az északnyugati szél a csapadékgócok környezetében megerősödhet. A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki a zivatarok miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére.

Szombaton változóan felhős, mérsékelten meleg idő várható, több helyen hosszabb-rövidebb derült időszakokkal. Csapadékra csak elszórtan, egy-egy futó zápor formájában lehet számítani. A délutáni hőmérséklet 25–30 Celsius-fok között, a minimumok pedig 13–20 fok között várhatók. A szél többnyire mérsékelt marad, időnként megélénkülhet - írja a Köpönyeg.

Vasárnap a fátyol- és gomolyfelhők mellett napos időre van kilátás. Helyenként, de inkább az ország északi felén zápor, esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések az északi, északnyugati szelet. A minimum többnyire 11 és 18 fok között valószínű, a maximum 25 és 31 fok között várható - írja a HungaroMet.

